Саудовская коалиция заявляет о захвате города Моха в Йемене

Моха, Йемен, , 00:30 — REGNUM «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией заявляет о захвате города Моха в Йемене и готовности к наступлению на Сану, передает Associated Press 8 февраля.

Сообщается, что город на побережье Красного моря был захвачен арабскими ополченцами из «Йеменского сопротивления» при поддержке ВВС «правительственной коалиции» Абд Раббо Мансура Хади.

Верховный Политический Совет Йемена в Сане (хуситы) также сообщили о факте боев и ракетно-бомбовых обстрелах города, однако не подтвердили, что город перешел под контроль противника.

Город Моха важен для обеспечения контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, через который проходит около 4 млн баррелей нефти в день. О захвате порта города Моха войсками «правительственной коалиции» уже сообщалось 23 января.

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