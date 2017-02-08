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Дутерте огласил наказание для 228 недобросовестных полицейских

Политика
Полицейских направят на борьбу с экстремистами
Оркестр полиции Филиппин
Rusty Ferguson
Оркестр полиции Филиппин

Манила, 8 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что направит около 200 не чистых на руку полицейских на южный остров для борьбы с экстремистами, которые известны тем, что не раз обезглавливали своих врагов, сообщает 7 февраля Associated Press.

228 полицейских были выстроены перед Дутерте в президентском дворце в Маниле, столице Филиппин. Дутерте заявил, что все 228 полицейских «прогнили насквозь» и должны искупить свою вину перед страной. Полицейские будут направлены на борьбу против боевиков радикальных исламистских группировок и других экстремистских организаций.

«Если вы выживете, то возвращайтесь обратно. Если вас там убьют, я прикажу полиции там же вас и похоронить», — заявил Дутерте.

«Если вы не довольны моим решением, можете подождать, когда закончится срок моего президентства. После этого мы можем устроить с вами перестрелку», — добавил президент Филиппин.

Напомним, несколько сотен полицейских из Манилы обвиняют в ряде административных и уголовных преступлений, включая вымогательство и незаконные аресты, в крови некоторых из них были обнаружены наркотические вещества.

Президент Филиппин пришел к власти благодаря обещанию жестко бороться с наркоторговлей. За более чем полгода его президентства было убито свыше 2 тыс. наркоторговцев, задержано свыше 40 тыс. подозреваемых в данных преступлениях и почти 1 млн. человек сдались добровольно.

В начале текущего года Дутерте призвал военных на помощь в борьбе с наркоторговлей и коррумпированной частью полиции.

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