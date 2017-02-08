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Лапшин экстрадирован в Азербайджан: самолёт с блогером прибыл в Баку

Политика
«Ни для кого не секрет, что жизнь Александра Лапшина будет под серьезной угрозой в азербайджанской тюрьме»
1 / 2 Александр Лапшин в бакинском аэропорту
Иллюстрация: Trend
Александр Лапшин в бакинском аэропорту

Баку, 7 февраля 2017, 23:49 — REGNUM  Блогер Александр Лапшин экстрадирован из Минска в Азербайджан. Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет с блогером на борту совершил посадку в бакинском аэропорту.

Лапшин в наручниках был увезен из бакинского аэропорта в сопровождении сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховный суд Белоруссии признал экстрадицию гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина в Азербайджан законной.

Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

Вердикт Верховного суда Беларуси, оставивший в силе решение о выдаче Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования, является не только выражением открытой поддержки политики запугивания иностранных граждан, проводимой азербайджанскими властями, но и вопиющим нарушением фундаментальных прав на свободу передвижения и свободу слова. Об этом говорится в комментарии МИД НКР агентству Artsakhpress.

Намереваясь выдать Александра Лапшина Азербайджану по запросу Баку на основе сфабрикованного и политически ангажированного дела, белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм и принципов законности и справедливости, отметили в МИД НКР.

По мнению пресс-секретаря президента Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна, действия Азербайджана, настойчиво добивавшегося экстрадиции Александра Лапшина из Беларуси, являются вызовом в первую очередь Израилю.

«Решение Верховного суда Белоруссии больше похоже на решение меджлиса авторитарного тюркского государства, и оно нанесло серьезный ущерб авторитету страны. Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко медаль Гейдара Алиева, которую он обещал отработать, и выполнил обещание. В целом решение ВС Беларуси расцениваем как скандальное, безобразное, противоправное», — заявил Давид Бабаян.

Он также коснулся возможной реакции Тель-Авива. «В свете происходящего Израилю следует приостановить сотрудничество с Азербайджаном. Уже видно, как Азербайджан «отплатил» Израилю за поставку вооружений. Ведь ни для кого не секрет, что жизнь Александра Лапшина будет под серьезной угрозой в азербайджанской тюрьме. Действия Азербайджана — вызов в первую очередь Израилю», — подчеркнул Давид Бабаян.

Пресс-секретарь президента НКР особо отметил, что судебный фарс стал возможен благодаря использованию Азербайджаном Интерпола для достижения своих подлых целей. «Фактически по линии Интерпола разыскивается невиновный человек, процесс ведется с грубейшими нарушениями международного права и международного гуманитарного права. Нельзя допустить, чтобы Интерпол превратился в Интергестапо», — подчеркнул Бабаян.

По мнению армянских пользователей соцсетей, экстрадиция Лапшина — это позор не столько для МИД Армении, сколько для МИД России.

«Экстрадиция Лапшина — позор не нашего МИД, внешнеполитического ведомства России, которое позволило выдать своего гражданина третьей стране по выдуманному обвинению. Если бы то же самое произошло с гражданином США, уже против Азербайджана были бы применены санкции», — пишет один из пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд повторил слова Лукашенко: Лапшина экстрадируют в Баку

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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