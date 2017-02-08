В Киеве отчитали посла Германии за его напоминание о Минских соглашениях

При этом в МИД Украины отметили, что высоко ценят усилия Берлина по урегулированию конфликта с ДНР и ЛНР

Киев, , 23:43 — REGNUM МИД Украины заявил послу Германии Эрнсту Райхелю о недопустимости проведения в настоящее время выборов в Донецке и Луганске, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркнуло, что выборы могут быть проведены только после создания «таких предпосылок безопасности, которые бы позволили провести в Донбассе свободные и демократические выборы с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства». При этом в МИД Украины отметили, что высоко ценят усилия Берлина по урегулированию конфликта с ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины предложило послу Германии Эрнсту Райхелю дать объяснения его заявлений по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Официальный Киев был возмущен поведением германского посла, публично вспомнившего про один из пунктов Минских соглашений, подписанный, но так и не выполненный украинской стороной.

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