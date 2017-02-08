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Верховный суд отказал экс-командующему Балфлотом в иске к Путину

Политика
В период командования Кравчука Калининградская область, окружённая войсками НАТО, могла быть в кратчайшие сроки оккупирована
Бывший командующий Балтфлотом Виктор Кравчук
Иллюстрация: Mil.ru
Бывший командующий Балтфлотом Виктор Кравчук

Калининград, 7 февраля 2017, 23:42 — REGNUM  Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации отказала экс-командующему Балтийским флотом Виктору Кравчуку, оспаривавшему досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта. Соответствующее решение опубликовано сегодня, 7 февраля, на сайте ВС РФ.

Согласно документу, Кравчук в иске просил признать незаконными указ президента России Владимира Путина № 473 и приказ министра обороны Сергея Шойгу № 655 об освобождении вице-адмирала Кравчука от занимаемой воинской должности командующего Балтийским флотом.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в конце июня 2016 года командующий Балтийским флотом Кравчук был внезапно отстранён от командования со следующей формулировкой:

«За серьёзные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, непринятие всех необходимых мер по улучшению условий размещения личного состава, отсутствие заботы о подчиненных, а также искажения в докладах реального состояния дел».

По данным «Фонтанки», контрольная проверка Минобороны показала, что после внезапной учебной тревоги силы Балтфлота не смогли отразить внезапное нападение условного противника и провести мобилизацию.

Таким образом, сделали вывод эксперты, в период командования Кравчука Калининградская область, окружённая войсками НАТО, могла быть в кратчайшие сроки оккупирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Обезглавливание Балтфлота и блокада Калининграда: враг внутри нас?

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