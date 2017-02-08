ООН: Поселенческая деятельность Израиля противоречит международному праву

Генеральный секретарь ООН заявил, что действия Израиля будут иметь далеко идущие правовые последствия

Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Израильский закон о легализации строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан противоречит нормам международного права, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает 7 февраля Agence France-Presse.

«Этот законопроект противоречит нормам международного права и будет иметь далеко идущие правовые последствия для Израиля», — заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН сказал, что он «глубоко сожалеет» о принятии законопроекта, который многие правительства во всем мире рассматривают как шаг, направленный на усиление израильско-палестинского конфликта.

Напомним, согласно принятому закону, число домов, которые будет разрешено построить в еврейских поселениях на палестинской территории, больше, чем за 2016 год — несмотря на принятие в декабре 2016 года резолюции СБ ООН, которая вынесла запрет на «поселенческую активность» Израиля.

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