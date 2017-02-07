«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум

Бухарест, , 23:03 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен инициировать общенациональный референдум по вопросу продолжения борьбы с коррупцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава румынского государства заявил 7 февраля, выступая в парламенте страны.

По словам Йоханниса, цель референдума — выяснить отношение румын к инициативе правительственной коалиции во главе с социал-демократами о декриминализации коррупционных преступлений и амнистии коррупционеров.

«Какой нацией мы хотим быть? — заявил в своем выступлении президент. — Мы хотим быть сильной и процветающей нацией, которая строит правовое государство и уважает его, нацией, которая может гордиться независимой судебной системой, в которой власти сотрудничают, нацией с сильным парламентом, прогрессивным правительством? Или хотим быть слабой и вызывающей пренебрежение нацией, которая ставит все на кон, чтобы спасти нескольких политиков, оказавшихся в трудной ситуации? Заслуживает ли Румыния такой жертвы ради нескольких политиков? Вот в чем вопрос. Вот цель референдума. Сильная нация строится целостными и заслуживающими доверия политиками во главе государства, этого я желаю для Румынии, и этого, я думаю, хотят румыны. Вот в чем состоит вопрос: какой нацией мы хотим быть? И, чтобы узнать суверенную волю румынского народа, я созову этот референдум».

Йоханнис приветствовал многотысячные протесты, состоявшиеся на прошлой неделе, которые вынудили правительство отказаться от своего решения. По словам президента, румыны вышли на улицы, чтобы защитить демократию и свое будущее.

Во время выступления Йоханниса парламентарии от правящего большинства покинули зал заседаний в знак протеста. Они также раскритиковали инициативу президента о референдуме, назвав его бесполезной тратой денег. Однако позже юридические комиссии обеих палат парламента дали положительное заключение на инициативу Йоханниса.

В минувшие выходные в Румынии прошла самая крупная за последние 25 лет акция протеста. Митинг, на который собрались несколько сотен тысяч человек, состоялся, несмотря на то, что решение правительства, послужившее поводом для организации протестов, было отменено накануне акции.

Недовольство граждан страны, вышедших на улицы столицы и других городов, было вызвано законодательной инициативой, предполагающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию. Решение правительства раскритиковали президент Клаус Йоханнис и официальные представители ЕС и США.

Скандальные поправки в Уголовный кодекс предусматривали отмену наказания за коррупцию, если нанесенный ущерб не превысил €42 тыс., а также проведение широкой амнистии для осужденных по этим статьям.

В число амнистированных могли попасть глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, ранее осужденный условно по обвинению в коррупции, и другие функционеры партии власти, а также ряд бывших чиновников и олигархов, получивших в последние годы различные сроки за коррупцию и отмывание денег.

Позже премьер Сорин Гриндяну предложил отменить поправки, поскольку не хочет «раскалывать Румынию на две части». По его словам, авторы инициативы из Минюста недостаточно хорошо проинформировали граждан о предлагаемых законах, поэтому возникло много «искажений и путаницы». По версии правительства, инициатива преследовала цель решить проблему переполненности тюрем в стране.

Левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы Социал-демократической партии (СДПР) на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года. Целый ряд лидеров СДПР в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции. При этом в партии считают, что борьба с коррупцией стала инструментом политической борьбы в Румынии.

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