Эрдоган: Отказ от поддержки конституционных изменений — сигнал для боевиков

Анкара, , 22:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан проголосовать на референдуме за укрепление института президентства, добавив, что отказ от голосования послужит сигналом для боевиков и активизирует их деятельность, сообщает 7 февраля Reuters.

«Я считаю, что мой народ никогда не подаст знак горам Кандиль, острову Имралы и тем, кто терроризирует нашу страну», — заявил Эрдоган.

Президент Турции имел в виду горы Кандиль на севере Ирака, где находится база Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. Также Эрдоган упомянул тюрьму на турецком острове Имралы, где с 1999 года находится лидер РПК Абдуллах Оджалан.

Напомним, ожидается, что референдум по внесению конституционных изменений должен пройти в апреле, после подписания соответствующего законопроекта президентом Турции.

Если граждане Турции поддержат законопроект, Эрдоган получит полномочия править с помощью указов и сможет в любой момент распустить парламент. Кроме того, он будет наделен правом контролировать судебную систему, в частности Конституционный суд.

Помимо того, президент сможет оставаться лидером политической партии, что на данный момент запрещено Конституцией. Его будут избирать сроком на пять лет, и он сможет переизбираться на два срока. То есть Эрдоган сможет оставаться на должности президента до 2029 года.

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