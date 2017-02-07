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Пентагон: Сосредоточения российских войск у границ Украины нет

Политика
Не видно даже перемещений, свидетельствующих о подготовке военных операций

Вашингтон, 7 февраля 2017, 22:27 — REGNUM  Военные США не наблюдают сосредоточения российских войск у границ с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Мы не наблюдали каких-либо крупных перемещений российских войск, которые могут быть частью чего-то большего», — заявил Дэвис.

Напомним, Киев продолжает утверждать, что в Донбассе украинские силовики противостоят вторжению российских войск. В то же время разведка армии ДНР продолжает фиксировать перегруппировку и концентрацию сил и огневых средств ВСУ вблизи линии соприкосновения.

Читайте ранее в этом сюжете: Сводка боев за Донбасс: В ДНР готовятся к наступлению ВСУ

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