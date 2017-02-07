Дмитрий Медведев принял участие в выездном заседании фракции «ЕР» в Москве

По мнению председателя Правительства и Председателя партии «Единая Россия», промышленность РФ должна быть конкурентоспособной на внутреннем и международном рынке, а также демонстрировать свою эффективность с учетом инновационных технологий

Москва, , 22:25 — REGNUM В своем выступлении на выездном заседании фракции «Единой России» в ЦИК партии, посвященном промышленной политике, Дмитрий Медведев отметил, что в отрасли в настоящее время есть нерешенные проблемы.

«Вы знаете эти болевые точки, когда общаетесь в регионах на встречах с людьми и коллегами. Нам нужно вкладываться в целые направления, прежде всего, встанкостроение, металлургию, автопром и ряд других, где динамика разнонаправленная. Считаю правильным нашей фракции подключиться к этой работе. Может, есть смысл такую практику распространить на регионы, когда коллеги из фракции в заксобраниях будут встречаться с правительствами и обсуждать, что происходит.»

По мнению Председателя партии, возможность проводить встречи депутатов от «Единой России» с представителями местных органов исполнительной власти позволит улучшить взаимопонимание и сотрудничество на местах.

«Ведь там иногда диалог идет гораздо трудней, чем на федеральном уровне», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в Программе партии задача развития промышленности присутствовала как отдельная позиция.

«Промышленность должна пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынке, при этом мы обязаны создать условия для экспортной экспансии. Наша продукция должна быть качественной и доступной, соответствовать этому критерию должен и оборонно-промышленный комплекс, в том числе за счет выпуска продукции двойного назначения. Так сложилось, что всегда «оборонка» двигала за собой гражданский сектор, что превращалось в остроумные гражданские решения. Но сейчас ситуация изменилась — гражданский сектор «тянет» за собой оборонные направления», — пояснил председатель Правительства РФ.

Важным критерием, которому должна отвечать промышленность, Дмитрий Медведев назвал эффективность: каждый вложенный рубль должен приносить отдачу.

«Это рост объема производства, новые разработки, новые рабочие места. Мы вправе требовать этого, потому что в последние годы много вкладывались в промышленность. На соответствующие госпрограммы мы предусматриваем существенные средства — более 237 млрд рублей, и рассчитываем увидеть быстрый результат», — подчеркнул Председатель партии.

Вместе с тем, по словам Дмитрия Медведева, производство должно быть инновационным, так как это позволит провести быстрое перевооружение отраслей и создать высокотехнологичные и высокооплачиваемые места работы.

«Для этого есть все необходимые инструменты. Я напомню, что с участием фракции «Единой России» разрабатывался и был принят закон о промышленности», — подчеркнул премьер.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что за последнее время удалось остановить падение промышленности, и сейчас есть даже небольшой рост. Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне — практически на 99%. Экспортные поставки в рамках военного назначения принесли 15 миллиардов долларов.

По словам Дмитрия Медведева, предприятия ОПК увеличили выпуск продукции более чем на 10%, особые успехи отмечены в авиастроении, где за прошлый год выпуск военной продукции увеличился на 3,5%, а гражданской — на 20%. Также неплохие результаты показывает и судостроение. Здесь объем выпускаемой оборонной продукции вырос на 2%, гражданский сегмент — на 11%.

«Пополнился состав ледокольного флота. В целом неплохо работают наши госкорпорации ведут технологическую и кадровую оптимизацию, что, разумеется, необходимо», — заявил глава Правительства РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единую Россию» критиковали за высокий уровень господдержки, который был оказан оборонной промышленности. «Но эти цифры — самый лучший ответ нашим оппонентам, ведь за каждой цифрой роста — сохраненные рабочие места. Это налоги в бюджет, а также новые технологичные решения», — пояснил премьер.

Глава Правительства также констатировал устойчивый рост по некоторым отраслям несырьевого сектора.

«В 2015 году он наблюдался в фармацевтике, химической промышленности, машиностроении. Это было не эпизодическое явление и рост сохранился и в 2016 году. В прошлом году мы впервые видим рост и в легкой промышленности, по сравнению с 2015 годом. Я считаю правильным сохранить тот набор мер поддержки, который мы приняли для того, чтобы подпитать несырьевой сектор. Нас критиковали, но критерий истины только один — результат. Промышленность растет. Именно поэтому мы решили сохранить эти меры поддержки в течение нескольких лет, вводя целый ряд других форм стимулирования отрасли», — сказал Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что в 2016 году было реализовано 133 проекта в различных отраслях промышленности. По его словам, сыграли свою роль внедряемые механизмы поддержки: деятельность Фонда развития промышленности, специальные инвестиционные программы и льготы.

«Дополнительные возможности открываются в рамках международной кооперации — предусмотрено 35 миллиардов рублей на эти цели, из них 3 миллиарда на продвижение», — подчеркнул премьер.

Он указал на то, что основа промышленности — это люди, которые «хотят и умеют работать». Дмитрий Медведев особо отметил тот факт, что снова растет популярность технических и инженерных профессий.

«Нам нужно и дальше вкладываться в систему подготовки инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса. Сейчас среднее, профессиональное и высшее образование по таким социальным программам получают приблизительно 100 тысяч студентов. Но нам нужно больше. Мы также занимаемся популяризацией престижности рабочих профессий в рамках различных общественных движений, включая известное движение Worldskills. В 2019 году будет чемпионат мира в Казани. В прошлом году мы заняли первое место на чемпионате Европы в общем зачете по набранным баллам. Это означает, что у нас стартовые условия неплохие. Поэтому мы создали в семи регионах специальные центры по подготовке сборных команд. Но в целом система профессионально-технического образования должна быть изменена с учетом лучших отечественных и международных практик. Причем принимать участие в этом должны все: и государство на федеральном и региональном уровне, и работодатели, и общественные структуры. Думаю, что здесь могла бы поучаствовать и «Единая Россия», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что два года назад были утверждены новые образовательные стандарты по 15 профессиям, обучение должно начаться в этом году с 1 сентября.

«Мы будем рассчитывать на то, что это даст важный и совокупный вклад в укомплектованность наших предприятий представителями инженерных и рабочих профессий, без которых не может быть развития промышленности», — подчеркнул Председатель партии.

«Каждый человек хочет пользоваться современной техникой, ездить на современном транспорте, покупать лекарства последнего поколения, пользоваться современными технологическими новинками. Наша задача — сделать так, чтобы это можно было получить в нашей стране в результате развития нашей промышленности. Цифры роста нашей промышленности вышли в положительную динамику, но они должны быть выше. И в этом нет сомнений. В этом сила нашей экономики, и для этого мы формируем новые программы развития, которые включены в комплексный планп равительства на период с 2017 по 2025 годы. Нам нужны такие перемены. Уверен, что наша фракция в Государственной Думе сделает все необходимое для этого», — заключил Дмитрий Медведев.