Президент Латвии аккредитовал нового посла России

Также состоялся первый официальный разговор между дипломатом и главой государства

Рига, , 22:25 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, новый посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймонду Вейонису. После торжественной церемонии состоялся разговор между главой государства и дипломатом, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 января в Ригу прибыли чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике Евгений Лукьянов с супругой.

3 февраля состоялась ознакомительная встреча Лукьянова с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Во время встречи Ринкевич заявил, что Россия — сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. «Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России», — сказал Ринкевич.

Также стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

Напомним, предыдущий посол РФ Александр Вешняков работал в Латвии с февраля 2008 года.