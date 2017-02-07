Надежду Савченко не пропустили на Винницкий оружейный завод
Винница, Украина, 7 февраля 2017, 21:52 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не смогла пройти на оружейный завод «Форт» в Виннице, с глубоким удовлетворением сообщил блогер Мирослав Олешко в соцсетях.
Бывшую «украинскую Жанну д`Арк», а теперь «коллаборациониста Надежду Савченко и её помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю», — написал Олешко в блоге.
По его словам, Савченко пыталась проникнуть на предприятие через забор, но её не пустили. При этом один из участников инцидента назвал её «агентом Кремля» и обвинил в переговорах «с врагом».
Сообщение снабжено видеозаписью, на которой видно, как несколько молодых людей хором кричат: «Позор кремлёвским агентам!» и «Слава Украине!».
Напомним, несколькими днями ранее Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко истинным врагом украинского народа.
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