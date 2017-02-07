Вторник, 07 Февраля 2017 года
21:53:24 МСК

Надежду Савченко не пропустили на Винницкий оружейный завод

Политика
«Украинскую Жанну д`Арк» обозвали кремлевским агентом и не пустили даже через забор

Винница, Украина, 7 февраля 2017, 21:52 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не смогла пройти на оружейный завод «Форт» в Виннице, с глубоким удовлетворением сообщил блогер Мирослав Олешко в соцсетях.

Бывшую «украинскую Жанну д`Арк», а теперь «коллаборациониста Надежду Савченко и её помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю», — написал Олешко в блоге.

По его словам, Савченко пыталась проникнуть на предприятие через забор, но её не пустили. При этом один из участников инцидента назвал её «агентом Кремля» и обвинил в переговорах «с врагом».

Сообщение снабжено видеозаписью, на которой видно, как несколько молодых людей хором кричат: «Позор кремлёвским агентам!» и «Слава Украине!».

Напомним, несколькими днями ранее Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко истинным врагом украинского народа.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев протестует против нападения буровых вышек на украинский самолет Ан-26

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Станислав СтремидловскийТрамп и папа Франциск могут встретиться в Италии. Будет ли Путин третьим?
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
Трамп заявил, что не знает Путина и не занимается делами в России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Конец транспортной реформы в Екатеринбурге: схема отложена, идеолог уволен
ЕкатеринбургРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Политика
NB!
07.02.17
«Важна не продолжительность жизни, а продолжительность пенсии»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
Игорь БекшаевСправедливость — условие экономического процветания общества
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное