Сводка боев за Донбасс: В ДНР готовятся к наступлению ВСУ

Киев, , 21:46 — REGNUM



В Донбассе продолжаются спорадические обстрелы с применением тяжелой артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Данную информацию 7 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, подразделения ВСУ продолжают вести огонь по позициям армии ДНР в населенных пунктах Донецк (окрестности аэропорта, Петровский и Киевский районы), Зайцево, Железная Балка, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Ясное, Крутая Балка, Докучаевск, Александровка, Таврическое, Ленинское, Саханка, Коминтерново.

«За прошедшие сутки ВСУ 607 раз обстреляли территорию ДНР. Тяжелая артиллерия применялась 90 раз, минометы различного калибра — 221, танки — 13, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 281 раз», — сказал Басурин.

В результате ведения боевых действий двое бойцов ДНР погибли, один ранен. «В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения шесть жилых домов в Донецке, Докучаевске, Коминтерново и Ясном. Потери армии ДНР: двое военнослужащих погибли, один ранен. Продолжается сбор данных по пострадавшим и разрушениям», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка армии ДНР продолжает фиксировать концентрацию сил и средств ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе Иванополья (16 км до линии соприкосновения) обнаружены шесть САУ. Выявлено местонахождение 13 танков вблизи Марьинки (1 км до линии соприкосновения). В Новомихайловке (5,5 км до линии соприкосновения) обнаружены две 152-мм САУ «Акация». В Новокалиново (16 км до линии соприкосновения) базируются три РСЗО «Град», в Приморском (Сартана) — две, а в Ивановке (37 км до линии соприкосновения) восемь реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, в Краматорске осуществляется рассылка повесток мужчинам призывного возраста, в том числе студентам, военкоматами города и района», — добавил Басурин.

Он считает, что возможная трагедия в Мариуполе была предотвращена благодаря оперативному распространению информации о готовности командования ВСУ нанести артудар по городу. «Вчера нашей разведкой была получена оперативная информация от источника в штабе «АТО» о передаче командиру батальона «Азов» приказа нанести удар по Мариуполю и близлежащим поселкам с применением четырех пакетов (160 ракет) РСЗО «Град». Также наша разведка выявила и подтвердила факт применения подразделения ВСУ с 3 на 4 февраля систем залпового огня по Сартане», — сказал Басурин.

Военный проинформировал, что жители Авдеевки протестуют против размещения тяжелой артиллерии и танков ВСУ в жилом массиве города. «Для разгона демонстрантов в Авдеевке командованием ВСУ привлечены боевики ДУК «Правый сектор», которые действовали, в том числе с применением оружия», — подчеркнул Басурин, не приведя фото-доказательств.

Он также призвал солдат ДНР не бояться возможного наступления со стороны ВСУ и не покидать свои боевые позиции. «Они (прим. — ВСУ) стягивают войска в одну точку, поэтому мы говорим «увеличение». Тактика нападения подразумевает под собой наличие войск у нападающего в большем количестве, чем у обороняющихся. За счет чего они пытаются продвигаться? Они начинают использовать тяжелую артиллерию, они начинают сеять панику среди гражданских. Давно такого не было, чтобы за короткий промежуток времени были такие массовые разрушения и обстрелы — такова тактика ВСУ, тактика радикалов. И потом они хотят во время паники зайти и творить тот ужас, который они нам предрекают — всех уничтожить, вырезать, поработить. Поэтому люди, которые стоят на «передке», в окопах, они не допустят, чтобы ВСУ зашли сюда», — подытожил Басурин.

В то же время боец армии ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») прогнозирует наступление ВСУ сразу на трех направлениях — на Макеевку, Докучаевск и в районе Авдеевки. «Украинские войска стягивают силы в районе Волновахи. Поэтому вполне возможно их наступление на Докучаевск и формирование ударных групп на том направлении. Допускаю, что украинская армия попытается перерезать коммуникацию Горловки и Донецка с выходом подразделений ВСУ на Макеевку… Думаю, что в ближайшую неделю, скорее всего, боевые действия активизируются. На каком конкретно направлении — сказать крайне трудно. Вполне возможен вариант двойного удара со стороны Вооруженных сил Украины. То есть один удар будет для отвлечения внимания основных наших сил, а второй может быть нанесен на участок фронта, где мы этого меньше всего ожидаем. Мы видим, что украинская армия концентрируется на южном направлении. Поэтому ВСУ попытаются совершить прорыв нашей линии обороны через Макеевку или авдеевскую промзону», — рассказал Варяг.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что украинские войска в связи с активизацией боевых действий перебрасывают силы и средства на Донецкое направление. «Украинские войска в связи с активизацией боевых действий на Донецком направлении перебрасывают силы и средства на данное направление. Установлено, что личный состав второго батальона 24-й бригады ВСУ в количестве 80 человек из населенного пункта Попасная убывает для усиления 72-й бригады ВСУ в район Авдеевки», — сказал Марочко.

По его словам, непрофессиональные действия при установке минных заграждений в зоне «АТО» привели к гибели двух военнослужащих ВСУ, еще трое солдат получили тяжелые ранения. «Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в «серой зоне» в районе н.п. Луганское из-за неумелых действий погибли двое военнослужащих 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что украинские силовики продолжают вести разведку вдоль линии соприкосновения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Украинские силовики продолжают вести разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи БПЛА, что, напомню, запрещено Минскими соглашениями. В зоне ответственности 17-й танковой бригады ВСУ на участке между населенными пунктами Троицкое и Луганское отмечены пролеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По нашим данным, разведка велась с целью нанесения артиллерийских ударов с этого направления по позициям Народной милиции», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер МОУ Мотузяник проинформировал, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших украинских военных нет, один — получил ранения во время минометного обстрела ВС ДНР в Верхнеторецком на Донецком направлении.

Он сообщил, что под снайперский огонь ДНР попали офицеры украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК) во время фотофиксации обстрелов со стороны войск ДНР н.п. Лобачево. Мотузяник уточнил, что ВС ДНР и ЛНР совершили 80 обстрелов позиций украинских войск. «Суммарно, враждебные обстрелы продолжались с перерывами примерно 12 часов. Абсолютная тишина в Авдеевке сохранялась только с 9 утра до 3 часов дня. До и после этого силы оккупанта активно применяли минометы. После обеда враг открывал огонь из 152-мм орудий, а после захода солнца совершил более 20 выстрелов из танков. На флангах Авдеевки днем активными были снайперы противника», — рассказал полковник.

Не прекратилась боевая активность армии ДНР в районе Опытного, где украинские позиции несколько раз попадали под обстрелы из гранатометов и пулеметов, а после захода солнца — минометов. На Горловском периметре с наступлением темноты войска противника применяют тяжелое вооружение, в частности минометы. Под их огонь попало село Курдюмовка, что к северу от Горловки. Погиб 17-летний юноша.

Мотузяник рассказал, что на Луганском направлении наиболее неспокойно было в Крымском, где ВС ЛНР под вечер начали стрелять из тяжелого вооружения — минометов, а с наступлением темноты — ствольной артиллерии. За 4 часа эпизодических обстрелов они выпустили в сторону сил «АТО» около 100 минометных мин и более 70 артиллерийских снарядов.

На Мариупольском направлении ВС ДНР в половине седьмого утра начали массированный танковый и артиллерийско-минометный обстрел украинских позиций в Широкино и соседнем с ним Лебединском. Обстрел шел 2 часа. «Далее на север режим тишины противник нарушал в Водяном, Гнутово, Павлополе, Богдановке, Новотроицком и Марьинке. Минометы врагом использовались крайне редко. Абсолютное большинство случаев нарушения тишины было с использованием стрелкового оружия», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (десятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). Ранее, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).