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Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»

Политика
Corriere della Sera рассказывает, как Кремль борется с конкурентами Марин Ле Пен на пост президента Франции

Рим, 7 февраля 2017, 21:43 — REGNUM  «Теперь, когда Эммануэль Макрон кажется единственным в состоянии остановить Ле Пен в президентской гонке, средства массовой пропаганды России, вроде Russia Today и «Спутника» принялись следить за ним очень осторожно, поднимая слухи о «двойной жизни» и объявляя о публикации настоящих сенсаций», — пишет издание Corriere della Sera в статье под заголовком «Франция: угроза российского досье для Макрона». Как объясняет издание, «проевропейский Макрон», в настоящее время, является самым важным препятствием для окончательного триумфа внешней политики Путина. «После Брексита и Трампа в Белом доме победа Марин Ле Пен, а также выход Франции из НАТО и ЕС пополнили бы новый глобальный порядок, к которому так стремится Москва».

Сообщается также, что в течение нескольких недель существует опасность, что Кремль может повлиять на предстоящие выборы во Франции и Германии, и, возможно, к этому все идет. В прошлую пятницу основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (все более и более полезный в интересах России), дал интервью московской газете и заявил, что имеет «интересную информацию» об одном из кандидатов на пост президента Франции, а именно — Эммануэле Maкрон.

На следующий день французский депутат от партии «Республиканцы» Николя Дюик, известный своими пророссийскими взглядами, опубликовал свои откровения. Под заголовком «Maкрон может быть американским агентом, который действует в интересах банков» Дюик рассказал российскому агентству «Спутник», что один из сторонников Mакрона, известный бизнесмен Пьер Берже, является геем и выступает за однополые браки. То есть за Макроном стоит богатое лобби французских геев.

Как подчеркивает Corriere della Sera, сообщение ясно — «Россия решила оживить старую сплетню». Якобы скрытый гомосексуализм Maкрона смущает кандидата, но не потому, что для Франции это проблема сама по себе, но потому, что Эммануэль Макрон — женатый человек, который делает упор на поддержку своей жены. Если его якобы супружеская жизнь с женой не является правдой, то весь авторитет кандидата будет поставлена под сомнение. «Заметим, что Николя Дюик также секретарь группы дружбы Франция-Россия, президент ассоциации Франция-Беларусь (страной правит диктатор Лукашенко), а также частый гость человека Путина в Дамаске Башара Асада», — пишет автор статьи.

Вывод в конце статьи незатейливый: «мировой баланс также, кажется, проходит через предполагаемую сексуальную жизнь его главных героев».

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