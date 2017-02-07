Аятолла Хаменеи: Иран ответит на угрозы Трампа 10 февраля

США не намерены останавливаться на введенных ограничениях в отношении Ирана

Тегеран, , 21:41 — REGNUM Ни один враг никогда не сможет парализовать иранскую нацию, заявил 7 февраля верховный руководитель Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Хаменеи в своем официальном аккаунте в Twitter.

Хаменеи заявил, что граждане Ирана ответят на угрозы президента США на 10 день празднования 38-й годовщины Исламской революции 1979 года.

«Трамп говорит: «Бойтесь меня!» Нет, Иранцы ответят на такие слова митингами 10 февраля и покажут своё отношение к угрозам», — заявил аятолла Хаменеи.

Верховный руководитель ИРИ также прокомментировал миграционные ограничения, введенные Трампом.

«Такие действия Трампа, как арест 5-летнего ребёнка, заковывание его в наручники, показывают всю правду о том, что такое США, и что значат американские права человека», — добавил Хаменеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Трамп заявил: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие». США намерены воздействовать на Тегеран с помощью санкций, и введённые ограничительные меры в отношении Ирана — это только начало.

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