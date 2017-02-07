Парламент Шотландии голосует против начала процедуры брексита Политика За старт брексита отдали свои голоса 34 депутата, против проголосовали 90 парламентариев

Лондон, , 21:29 — REGNUM Шотландский парламент проголосовал против старта процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает BBC. По данным телеканала, за начало брексита отдали свои голоса 34 депутата, против его старта проголосовали 90 парламентариев. Стоит отметить, что ранее Верховный суд Британии постановил, что результаты голосования парламента Шотландии не будут иметь юридических последствий, так как для задействования статьи 50 Лиссабонского договора Лондону не нужно согласие парламентов регионов. Напомним, 1 февраля палата общин британского парламента одобрила запуск процедуры брексита. После 8 февраля законопроект рассмотрит палата лордов. Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Шотландии боится «потерять мигрантов» из-за Brexit

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