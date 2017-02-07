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Иран: Мы должны быть благодарны Обаме за ИГ?

Политика
Верховный руководитель Ирана поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он раскрыл настоящее лицо США

Тегеран, 7 февраля 2017, 21:19 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама стоит за созданием террористической организации «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 7 февраля верховный руководитель Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Хаменеи в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Новый Президент США говорит, что Ирану следовало бы ценить Обаму! С какой стати? Ценить его за ДАИШ (ИГ — прим. ИА REGNUM ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за войну в Ираке и Сирии, или за открытую поддержку беспорядков в 2009 году?», — написал аятолла Хаменеи.

Хаменеи поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он раскрыл настоящее лицо США.

«Мы ценим Трампа! За то, что он во многом проделал работу по раскрытию истинного лица Америки за нас», — добавил верховный лидер ИРИ.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Официальные представители Ирана заявили, что его ядерная программа носит мирный характер и что выполняются все обязательства, указанные в ядерном соглашении.

В конце января текущего года Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Новая администрация США заявила, что Иран осуществляет поддержку терроризма и осуществляет запуски баллистических ракет в нарушение резолюции Совбеза ООН.

3 февраля стало известно, что США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху призвал Мэй последовать примеру США и ввести санкции против Ирана

Читайте развитие сюжета: Аятолла Хаменеи: Иран ответит на угрозы Трампа 10 февраля

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Противостояние Ирана и США
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