Нью-Йорк, США, , 21:18 — REGNUM На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в Авдеевке (Донецкая народная республика) Украина не получила поддержки стран — постоянных членов Совбеза. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил в интервью телеканалу RT постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

Он заявил, что Украина пыталась использовать заседание Совета Безопасности ООН для провокационных заявлений о России и народных республиках Донбасса. Но никаких выгод от этого заседания Украина получить не смогла.

Из постоянных членов Совета Безопасности ООН Украину поддержали только США и Великобритания. Остальные страны лишь заявили, что Минские соглашения должны быть выполнены. При этом мировому сообществу давно известно, что Минские соглашения не выполняет именно Украина.