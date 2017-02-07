Молдавия хочет обсуждать статус Приднестровья, но не хочет федерализации

Приднестровье не намерено обсуждать свой статус с Молдавией и держит курс на независимость

Кишинёв, , 20:37 — REGNUM Молдавские власти считают, что в ходе переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию пришло время обсуждать политические аспекты урегулирования включая «особый статус» Приднестровья в составе Молдавии. Об этом заявил по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы правительства, такие дискуссии должны начаться уже в этом году, и вся «политика малых шагов» и меры по укреплению доверия должны в итоге вести к разрешению конфликта и объединению ПМР с Молдавией.

При этом Филип заявил, что официальный Кишинев выступает категорически против урегулирования конфликта путем федерализации. «Мы считаем, что федерализация не является хорошим решением», — сказал молдавский премьер.

Он также заявил, что Кишинев обеспокоен «военной деятельностью, осуществляемой Оперативной группой российских войск, размещенных незаконно в регионе».

Себастьян Курц, отвечая на вопрос о возможности федеративного решения, сказал, что «готов выслушать все предложения, которые могут привести к разрешению конфликта». Целью переговорного процесса, по его словам, является урегулирование конфликта в рамках параметров, одобренных 57 государствами-участниками ОБСЕ, — на основе «целостности и суверенитета Молдавии с учетом особого статуса для Приднестровья».

В то же время первичным, по его словам, является решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются жители Молдавии и ПМР.

В свою очередь президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил по итогам встречи в Тирасполе с Себастьяном Курцем, что обсуждение политических вопросов за столом переговоров «неуместно на сегодняшний день». «У нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения», — сказал он.

«Я уже неоднократно говорил и еще раз подчеркну, что наша независимость — это гарантия нашей безопасности… Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — добавил Красносельский.

«Приднестровье — миролюбивое государство. Мы хотим жить в мире с нашими соседями — Молдовой и Украиной. Нам следует предпринимать такие шаги, чтобы народ, проживающий в Приднестровье и Молдове, жил комфортно и не был заложником неправильных решений политического характера, принимаемых государственными деятелями», — сказал также глава приднестровского государства.

Также принимавший участие во встрече с председателем ОБСЕ глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что главной задачей переговорщиков от ПМР в переговорном процессе является «обеспечение политико-дипломатическими методами прав наших граждан, интересов государства». «Безусловно, главная цель — это урегулирование молдавско-приднестровских отношений на основе равноправия и добрососедства. Вместе с тем, есть задачи, которые необходимо решать в первую очередь. Наши международные партнеры, в том числе и австрийское председательство [ОБСЕ] подтверждают приверженность урегулированию социально-гуманитарных вопросов», — сказал он.

Себастьян Курц, в свою очередь, заявил, что молдавско-приднестровское урегулирование входит в числе приоритетов австрийского председательства в ОБСЕ. «Первый приоритет — борьба с терроризмом и агрессией, второй — построение доверия, так как после кризиса на Украине на нашем континенте стала заметна тенденция «думать блоково», сопоставлять Восток с Западом, Европейский союз и США — с Россией. Третий приоритет, возможно, самый важный — рассеять те конфликты, которые имеют место в странах ОБСЕ», — сказал австрийский дипломат.

По итогам визита Себастьяна Курца в Молдавию и ПМР было объявлено, что очередная встреча по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия и ПМР — стороны, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, ЕС и США — наблюдатели) состоится в Вене во втором квартале этого года.

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