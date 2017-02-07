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МВД Белоруссии объявило о начале проверок в отношении Россельхознадора

Политика
Ранее Александр Лукашено поручил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадора Сергея Данкверта
Сделано в Белоруссии
Иллюстрация: Masterm.by
Сделано в Белоруссии

Минск, 7 февраля 2017, 20:31 — REGNUM  МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении должностных лиц Россельхознадзора в связи с подозрениями в дискредитации деловой репутации белорусских производителей. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба белорусского министерства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ», — говорится в сообщении.

Также, по мнению МВД Белоруссии, чиновники Россельхознадзора «осуществляли распространение недостоверной информации», дискредитирующей белорусских производителей.

Уточняется, что речь идёт о предполагаемых нарушениях статьи 249 УК Белоруссии «Дискредитация деловой репутации конкурента».

«Распространение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в рекламе, средствах массовой информации и иным способом заведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации конкурента, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится в данной статье.

В российском ведомстве уже отреагировали на сообщение МВД Белоруссии, заявив, что «совершенно спокойно» относятся к данной ситуации. «Все действия Россельхознадзора осуществляются в рамках правил международной торговли», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь федеральной службы Юлия Мелано.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля в ходе встречи с белорусскими и иностранными журналистами Александр Лукашенко отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Разного рода данкверты и прочие, вы знаете, нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, — сказал Лукашенко, обращаясь к Шуневичу. — Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчёт, что он творит».

Позднее в тот же день Россельхознадзор сообщил о введении запрета на ввоз говядины из Минской области Белоруссии. Как пояснили в ведомстве, принятие такого решения было вызвано поставками запрещенной к ввозу в Россию продукции украинского и европейского животноводства под торговой маркой белорусских предприятий.

По данным Россельхознадзора, за 2016 год Белоруссия поставила в Россию не менее 15 тысяч тонн украинской говядины. Ведомство не исключает, что эти объёмы могут достигать 30 тысяч тонн. Ранее Россельхознадзор сообщал о постоянном выявлении следов срезов ветеринарных клейм, переупаковки и перемаркировки на проверяемой белорусской продукции.

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