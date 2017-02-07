Елена Ханенкова, , 20:16 — REGNUM

Иран провел военные учения и выпустил новое оружие, которое, по словам лидеровстраны, будет способствовать национальной обороне, а Китай испытал новую ракету в ответ на осуждение Трампом расширения присутствия Пекина в Южно-Китайском море.

Министр обороны Ирана генерал Хосейн Дехкан провел презентацию новейшего вооружения страны, в том числе управляемой ракеты, гранатомета, винтовки и пистолета. «Оружия, которое увеличит возможности военных в индивидуальном бою и в ПВО», — цитирует генерала агентство новостей Tasnim.

«Если противник совершит ошибку, наши ракеты с ревом поразят свои цели», — заявил Генерал Амир Али Гаджизаде (командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана) в ходе учений, — сообщает государственное информационное агентство Fars.

«Иран также предупредил, что в случае нападения, его ракеты будут нацелены на 5-й флот США, который базируется в Бахрейне, на американские базы в Индийском океане и на израильский город Тель-Авив.

«Эти точки находятся в диапазоне доступа ракетных систем Ирана, и они будут сравнены с землей, если противник совершит ошибку», — говорит Моджтаба Зонур, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента. «Всего семь минут необходимо, чтобы иранская ракета поразила Тель-Авив».

«Угрозы начали исходить после того, как администрация Трампа3 февраля ввела санкции против 25 иранских физических и юридических лиц, поддерживающих программу создания баллистических ракет Революционной гвардии. Причина санкций — иранские баллистические ракетные испытания 29 января. США заявили, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает запуск ракет, способных нести ядерный заряд. Иран заявил, что эта ракета не способна нести ядерный заряд, и что испытания оборонительного оружия — его право.

Китай, тем временем, протестировал несколько боеголовок, способных нести ядерную ракету, которые имеют диапазон поражения 600 миль и могут уничтожать цели в Тайване, Корее и Японии, а также движущиеся корабли в море. Информация об испытании ракеты появилась на сайте Министерства обороны Китая на прошлой неделе. По данным Associated Press, ракета DF-16 запускается с мобильной пусковой площадки, что усложняет ее поиск и уничтожение перед запуском. Она разработана, чтобы расширить зону охвата Китая над водами, которые он стремится контролировать. Боеголовка ракеты может скорректировать свой маршрут, чтобы ударить и по медленно движущейся мишени и уйти от систем противоракетной обороны, таких как системы Patriot, которые США развернули на Тайване.

Испытания Китая последовали после нескольких «ходов» Трампа, которые Китай интерпретировал как угрожающие. После поздравительного звонка от президента Тайваня, который Китай считает своей провинцией, Трамп сказал, что он не будет связан политикой «одного Китая», которая была в силе с 1970 года. Когда Пекин пожаловался на телефонный звонок из Тайваня, США подвергли критике Китай — за обесценивание своей валюты, что нанесло вред импорту США, и за строительство «массивного военного комплекса в центре Южно-Китайского моря».

Недавние ракетные испытания и учения Китая указывают на возможность упреждающих военных ударов по целям США, если Пекин посчитает, что его стратегические интересы находятся под угрозой. «Стратегия сдерживания провалилась», — считает Томас Шугарт, офицер-подводник ВМС США и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. «Такой упреждающий удар совместим с имеющейся информацией о ракетной силовой доктрине Китая», — пишет Шугарт.

Контролируемые государством СМИ Китая сообщили, что США придется начать войну, чтобы ограничить доступ Китая к искусственным островам, которые он построил в Южно-Китайском море. Укрепленные острова находятся в богатых нефтью водах — это еще и часть оживленных судоходных путей, на которые также претендуют Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней», — пишет USA Today.

«Две китайские компании и трое китайских лиц также были добавлены в список санкций, а это означает, что им закрыт доступ к американским компаниям, и что компании по всему миру будут внесены в черный список США, если их поймают на ведении бизнеса с ними. Подобные меры США также запрещают использование американской финансовой системы.

Кажется, что подобные шаги полностью соответствуют стилю администрации Трампа — жесткой линии по отношению к Китаю. Но Ричард Нэпью, эксперт по санкциям в Колумбийском университете, который координировал политику санкций в Государственном департаменте при Обаме, сказал в интервью изданию Vox, что он «уверен, что эти документы были подготовлены при Обаме», и что «Обама тоже часто целился в китайские компании».

Меры Трампа будут восприниматься несколько иначе, чем при Обаме. Несмотря на все разногласия с Китаем, Обама приложил много усилий, чтобы сотрудничать с Пекином: в частности, чтобы убедиться, что Китай придерживается санкций в отношении Ирана в преддверии знаменательной ядерной сделки в 2015 году. Трамп, напротив, считает Китай одним из главных противников, и поэтому тактика давления, вероятно, будет гораздо более угрожающей.

Новые санкции США формально не привязаны к иранской ядерной программе. Но это все равно прибавит работы дипломатам. Критическая реакция Китая — напоминание о том, что привычка Трампа стрелять первым может сослужить плохую службу администрации, когда придет время убедить Китай сотрудничать по новым санкциями в отношении Ирана, если Тегеран действительно возобновит свою ядерную программу.

Есть причина, почему новые меры, относятся и к Китаю. Некоторые компании и люди негласно отправляли материалы в Иран, для поддержки ракетной программы (тихий обходной путь, который помогал Ирану), поскольку международные ограничения в настоящее время наложили запрет надоступ к этим товарам. Другими словами, есть веские основания полагать, что это еще не все обвинения, которые можно предъявить Китаю», — пишет издание Vox.

В понедельник 6 февраля Китай подал официальный протест против санкций, и предупредил, что это добавит проблем в координацию международного сотрудничества в отношении Ирана.

«Мы последовательно выступали против любых односторонних санкций», — сказал китайский представитель министерства иностранных дел Лю Кан на пресс-конференции. «Санкции не будут способствовать укреплению доверия между различными сторонами и не помогут в решении международных проблем».

The Washington Post сообщает, что «государственное информационное агентство Синьхуа заявило, что санкции бросают тень на перспективы мирного урегулирования иранской ядерной проблемы, и назвал их «бомбой замедленного действия» для мира и стабильности на всем Ближнем Востоке. «Реакция Китая на санкции — напоминание о том, что степень, с которой США и Китай сохраняют нормальные отношения, имеет реальные последствия для остального мира», — делает вывод издание Vox.

«Кремль не согласен с формулировкой президента Дональда Трампа в отношении Ирана — «террористическое государство №1». «Россия имеет дружеские и партнерские отношения с Ираном, мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов…», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам 6 февраля», — пишет Politico.

Позиция России расходится с Трампом, который давно критикует ядерную сделку администрации Обамы с Ираном. В интервью FoxNews он сказал: «Мы увидим, что произойдет. Я могу сказать следующее: они с пренебрежением относятся к нашей стране», — сказал Трамп. «Они — террористическое государство № 1. Они посылают деньги повсюду ‑ и оружие».

В воскресенье, 5 февраля, на вопрос ведущего Fox News О'Рейлио том, за что Трамп уважает президента России Владимира Путина, ведь тот является «убийцей», Трамп сказал, что в самой Америке «много убийц» и ответил вопросом на вопрос: «Вы думаете, что в нашей стране все невинны?». Он также подчеркнул, что не знает, удастся ли ему поладить с российским лидером или нет. Трамп также дал знать о своей готовности разморозить отношения с Россией и работать с Кремлем, чтобы победить исламское государство.

«Ни для кого не секрет, что Москва и Вашингтон занимают диаметрально противоположные точки зрения по многим международным проблемам», сказал Песков. «Это не должно быть препятствием, когда речь идет о нормальном общении и прагматичных взаимовыгодных отношениях между Россией и Соединенными Штатами».

Параллельно с этим 5 февраля на канале АВС вице-президент Майк Пенс заявил, что решение об ослаблении санкций в отношении России «зависит» от сотрудничества по поводу «уничтожения ИГ»:

Стефэнопулос [ведущий]: Будут ли санкции в отношении России в силе до тех пор, пока Россия нарушает соглашение о прекращении огня в Украине?

Пенс: Я думаю, что это вопрос, на который будет дан ответ в течение нескольких месяцев — это просто все от многого зависит.

Стефэнопулос: От чего?

Пенс: От тогоувидим ли мы изменения в поведении со стороны России и возможность работать во имя общих интересов. Президент дал понять, что главный приоритет этой администрации — выследить и уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его зародыше. Наши военные командиры и наш госсекретарь будут сотрудничать и разрабатывать стратегию в регионе, чтобы объединить ресурсы и союзников. Россия имеет общие интересы в противостоянии радикальному исламскому терроризму и особенно ИГ*. Если у нас есть возможность работать вместе, президент будет искать возможность начать эти отношения заново. Но… эти решения ожидают действий, и они в значительной степени будут зависеть от того, как отреагируют русские в предстоящие дни», — цитирует Майкла Пенса издание Breitbart.