Вторник, 07 Февраля 2017 года
20:22:16 МСК

Иранские СМИ: Иран начал производство управляемых ракет и ПЗРК

Политика
За три года объемы выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана выросли на 69%

Тегеран, 7 февраля 2017, 20:05 — REGNUM  Предприятия военно-промышленного комплекса Ирана начали серийное производство управлямых ракет «Фаджр-5» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Мисаг-3», сообщает телеканал Irinn.

Телеканал подчеркивает, что завершение работы над этими проектами было приурочено к очередной годовщине исламской революции 1979 года в Иране.

В ходе официальной презентации этих образцов вооружения министр обороны Ирана Хосейн Дехган отметил, что за последние три года объемы выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана выросли на 69%. За это время было разработано и запущено в производство 115 образцов различных видов оружия и военного снаряжения.

Технические характеристики ракет «Фаджр-5» («Рассвет-5») и ПЗРК «Мисаг-3» («Обет-3») не раскрываются, однако глава оборонного ведомства Ирана подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны будет продолжаться не смотря на «санкции врагов».

Напомним, 3 февраля администрация США расширила санкционные списки в отношении Ирана после того, как телеканал Fox News, ссылаясь на данные Пентагона, сообщил об испытательном пуске баллистической ракеты средней дальности на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter тогда написал, что Тегеран «играет с огнем».

Читайте ранее в этом сюжете: Российская армия получит лазерные боевые комплексы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Станислав СтремидловскийТрамп и папа Франциск могут встретиться в Италии. Будет ли Путин третьим?
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
Конец транспортной реформы в Екатеринбурге: схема отложена, идеолог уволен
ЕкатеринбургРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Политика
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
ещё главное