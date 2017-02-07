Иранские СМИ: Иран начал производство управляемых ракет и ПЗРК

За три года объемы выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана выросли на 69%

Тегеран, , 20:05 — REGNUM Предприятия военно-промышленного комплекса Ирана начали серийное производство управлямых ракет «Фаджр-5» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Мисаг-3», сообщает телеканал Irinn.

Телеканал подчеркивает, что завершение работы над этими проектами было приурочено к очередной годовщине исламской революции 1979 года в Иране.

В ходе официальной презентации этих образцов вооружения министр обороны Ирана Хосейн Дехган отметил, что за последние три года объемы выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана выросли на 69%. За это время было разработано и запущено в производство 115 образцов различных видов оружия и военного снаряжения.

Технические характеристики ракет «Фаджр-5» («Рассвет-5») и ПЗРК «Мисаг-3» («Обет-3») не раскрываются, однако глава оборонного ведомства Ирана подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны будет продолжаться не смотря на «санкции врагов».

Напомним, 3 февраля администрация США расширила санкционные списки в отношении Ирана после того, как телеканал Fox News, ссылаясь на данные Пентагона, сообщил об испытательном пуске баллистической ракеты средней дальности на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter тогда написал, что Тегеран «играет с огнем».

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