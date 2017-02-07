Захарченко уверен, что Украина не введет военное положение

Донецк, , 19:58 — REGNUM Киев потеряет возможность брать иностранные кредиты в случае ввода в Донбассе военного положения. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 7 февраля заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя призыв лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости ввести в Донбассе военное положение, передает ИА REGNUM.

«Нам абсолютно все равно, введут они военное положение или нет. Мы находимся в состоянии войны с государством Украина. Если они отменят АТО, а признают войну, для Украины это будет катастрофой. Киев лишится всех кредитов, которые может получить. Поэтому я думаю, что они вряд ли введут военное положение», — сказал Захарченко.

В свою очередь, вечером 6 февраля, в эфире украинского телеканала «ICTV» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может ввести военное положение, если ситуация в Донбассе обострится. «В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью я не исключаю введение соответствующего положения… «Российская агрессия» уже является вопросом намного большим, чем война, поскольку «российская агрессия» ведется не только милитарными средствами, но по определению всеми средствами: и милитарными, и гибридными», — рассказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко на заседании Верховной Рады Украины призвала к введению военного положения в Донбассе, официально признать войну с Россией и ввести полную блокаду с ДНР и ЛНР.