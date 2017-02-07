Пакистан планирует увеличить роль женщин в политике

Соответствующий законопроект должен быть передан в низнюю палату парламента страны в следующем месяце

Исламабад, , 19:57 — REGNUM В следующем месяце в нижнюю палату парламента Пакистана будет направлен законопроект, предусматривающий обязательство для политических партий по увеличению числа женщин в списке своих кандидатов для участия в выборах до 5%, сообщает 7 февраля Reuters.

Реформы избирательного законодательства Пакистана должны открыть путь для большего числа женщин-политиков.

Напомним, согласно конституции Пакистана, для женщин предусмотрена система квот в виде резервации мест в парламенте.

В настоящее время 60 из 342 мест в Национальной ассамблее Пакистана, нижней палате парламента, зарезервированы для женщин. Еще 137 мест зарезервированы в законодательных органах провинции Пенджаб, Синд, Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

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