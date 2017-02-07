Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля

Киев, , 19:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений в связи с его заявлениями о Донбассе. Как сообщает «Европейская правда», данную информацию 7 февраля подтвердили в пресс-службе МИД Украины.

«Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина», — рассказала представительница пресс-службы Елена Ващенко.

При этом Ващенко не уточнила, какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством украинского МИД.

В свою очередь, 7 февраля народные депутаты от парламентских фракций БПП Ирина Геращенко и «Народного фронта» Анна Гопко потребовали объяснений от германского посла за его заявления относительно Донбасса и призвали бойкотировать прием у посла по случаю 25-летия дипломатических отношений.

«Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск… Позиция парламента очень четкая — никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока Украина не возьмет под контроль украинско-российскую границу», — сказала Гопко.

По ее словам, позиция Райхеля противоречит не только Минским соглашениям, но и официальной позиции Германии и усилиям канцлера Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе. «МИД должен немедленно вызвать посла Германии, чтобы услышать его опровержение такого заявления, а министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом», — призвала Гопко.

При этом депутат выразила слова благодарности властям Германии за санкции в отношении РФ и призвала бойкотировать прием у посла по случаю 25-летия открытия посольства Германии на Украине. «Мы призываем бойкотировать прием у посла», — добавила Гопко.

В свою очередь, народный депутат Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук в кулуарах Верховной рады заявила, что высказывания посла Рейхеля о возможности проведения выборов на Донбассе в условиях присутствия «российских войск» — безответственны.

«Я в ближайшее время ожидаю опровержения этого заявления. Мы со своей стороны, как парламент, уже требуем опровержения. Также МИД сейчас работает по своей линии, они обратились, насколько мне известно, в канцелярию госпожи Меркель для того, чтобы уточнить позицию правительства Германии. Заявление посла противоречит Минским соглашениям, резолюциям ООН, ПАСЕ и НАТО, и целого ряда заявлений и решений ЕС, и логическому пониманию, что происходит на Востоке… Считаю, что это безответственное заявление, и оно подыгрывает оккупанту», — отметила Залищук.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала Германию подумать о замене своего посла на Украине. Она напомнила, что Райхель не первый раз допускает некорректные и недипломатичные публичные высказывания, в которых откровенно подыгрывает Кремлю. «Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение среди всех политических сил, которые формируют парламент независимой Украины», — написала в Фейсбук Геращенко.

Вице-спикер добавила, что парламент ожидает жесткой реакции МИД Украины и Германии на резонансное заявление Райхеля. Комментируя слова немецкого дипломата, о том, как должны проходить выборы в отдельных регионах Донбасса, Геращенко сказала: «Мы ждем теперь посла в Авдеевке, Красногоровке, Широкино, Марьинке, собственными глазами «промониторить» готовность Донбасса к выборам под российскими обстрелами».

Напомним, 6 февраля посол Германии Райхель обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений. Кроме того, он предположил, что выборы на Донбассе могут состояться до вывода российских войск из региона. «Но необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг», — сказал посол.