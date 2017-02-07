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«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»

Политика
Глава МИД Литвы убеждал Брюссель помогать официальному Киеву
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вильнюс, 7 февраля 2017, 18:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Брюсселе принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, на котором были рассмотрены вопросы Украины, Ливии, Египта, Ближнего Востока, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в МИД Литвы.

В дискуссии на тему Украины министры выразили беспокойство по поводу возобновившихся военных действий и гуманитарной ситуации в Восточной Украине, особенно в городе Авдеевка. Линкявичюс заявил, что военные действия последних дней «напомнили ситуацию 2014 года». «Это не первый раз, когда мы замечаем улучшение ситуации в сфере безопасности перед самыми важными международными встречами, но во время решения этого конфликта не была достигнута переломная точка», — сказал Линкявичюс.

Также был рассмотрен вопрос реформ на Украине, была подчеркнута необходимость их продлить и демонстрировать конкретные результаты новых законов и деятельности учрежденных ведомств. Министры договорились, что ЕС должен и дальше помогать Украине в сфере реформ. Линкявичюс обратил внимание на то, что необходимо поддержать мотивацию простых жителей во время осуществления реформ — закончить процедуры по предоставлению безвизового режима и ратификации соглашения об ассоциации. Также Линкявичюс призвал полностью использовать все имеющиеся инструменты ЕС для предоставления поддержки Украине, создать региональные бюро совещательной миссии ЕС в Одессе и Днепре.

Накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции с вице-премьером Украины Иванной Климпуш. На встрече, в которой также приняли участие главная уполномоченная ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар Джонс Хан, была рассмотрена ситуация в Восточной Украине, ход реформ. Линкявичюс подчеркнул, что на данный момент «отношения с Россией и коррупция — два самых серьезных вызова для Украины».

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