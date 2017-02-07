Правовой статус солдат США в Литве ратифицируют в срочном порядке

Рига, , 18:57 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте, руководствуясь Конституцией и законом о международных соглашениях, в особо срочном порядке представляет Сейму для ратификации соглашения Литвы и США о сотрудничестве в сфере обороны (DCA — Defense Cooperation Agreement), сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в канцелярии президента Литвы. Этот договор 17 января подписал министр обороны Раймундас Кароблис и посол США Энн Холл.

По словам президента, для безопасности государства это особо важный договор, определяющий правовой статус военнослужащих США и юрисдикцию техники в Литве. Соглашение также предусматривает правовые условия для строительства военных объектов, движения самолетов, кораблей и других военных транспортных средств. По словам президента, общее соглашение Литвы и США поможет военнослужащим союзников осуществлять «меры сдерживания и укрепить оборону восточного фланга НАТО». Аналогичное соглашение с США в 2017 году также подписали Латвия и Эстония.

Напомним, что это соглашение запрещает Литве уголовное преследование солдат США в случае совершения преступлений. Сейм должен ратифицировать это соглашение 14 февраля.