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Власти Киева отбирают у российского посольства земельные участки

Политика
Не мытьем, так катаньем

Киев, 7 февраля 2017, 18:55 — REGNUM  Власти города Киева намерены расторгнуть договоры аренды земельных участков с посольством Российской Федерации. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что российскому посольству ещё в 1998 году были предоставлены в аренду три земельных участка на 49 лет.

Речь идет о земельных участках по улице Спасская 14 (0,197 гектара), по улице Спасская 13 — 15 (0,3634 гектара), по улице Боричев ток 17, 19, 21 в Подольском районе (0,3771 гектара).

Теперь постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования собирается разорвать договоры аренды этих земельных участков с российским посольством.

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко отметил, что сумма арендной платы за эти участки составляет всего 1 гривну в год. «За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», — заявил депутат.

Комиссия Киевсовета указывает, что причиной расторжения договоров аренды может стать «нецелевое использование этих земельных участков. Также чиновники отметили, что в случае возвращения этих участков в коммунальную собственность, на них будут разбиты скверы.

Стоит отметить, что здание российского посольства в Киеве находится по адресу: Воздухофлотский проспект, 27, недалеко от железнодорожного вокзала украинской столицы.

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