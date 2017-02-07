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«Мы доказали, что латвийское здравоохранение — антиконституционно»

Политика
По мнению омбудсмена, проблемы в медицине могут стать «могильщиком» государства

Рига, 7 февраля 2017, 18:51 — REGNUM  Латвийская система здравоохранения противоречит Конституции и не отвечает международным стандартам — как медицинским, так и правовым, заявил омбудсмен Юрис Янсон, сообщает портал Rus.tvnet.lv. По его мнению, в долгосрочной перспективе такое здравоохранение (вкупе с другими социальными проблемами) может стать «могильщиком» всего государства, и если в Минздраве это уже начинают понимать, то до осознания проблемы на правительственном уровне пока, далеко.

«По итогам острых дискуссий с ответственными чиновниками мы доказали, что та система здравоохранения, которая до сих пор существует, уже не соответствует международным стандартам прав человека. […] Главное, чтобы министр здравоохранения понял неправильность принятых ранее решений и осознал, что наша государственная система здравоохранения не соответствует нашей конституции и международным правам человека. Я знаю, что министр [здравоохранения Анда] Чакша полностью согласна с нашими расследованиями, выводами и рекомендациями о том, как должно быть. Вы говорите — квоты. Но какие квоты?! Это антиконституционный подход, ни один закон не говорит о каких-то там квотах. Мы можем гарантировать какие-то медицинские услуги, если есть деньги. А если нет — что, помирать?.. Как это так? Это не соответствует конституции и статье 111-й, где сказано: государство гарантирует здравоохранительную систему. Сравните это с международными документами», — призвал правозащитник.

Омбудсмен добавил, что бюро намерено и дальше вести дискуссии с ответственными чиновниками и политиками, чтобы добиться надлежащего финансирования медицинской отрасли. «Ни у кого уже не возникает вопросов о том, как должно быть. Но в первую очередь, это вопрос денег. Финансирование отрасли у нас примерно 3% от ВВП, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения должно быть 5−6%, то есть вдвое больше. […] В Нидерландах — вчетверо больше, чем в Латвии. […] Называть какие-то сроки — бессмысленно, это популизм и демагогия. Они сами должны думать, принимать ответственные решения, понимая, что без образования, здравоохранения и социальных гарантий это государство недолгорочно. И точка», — подчеркнул Янсон.

Глава бюро также напомнил правительству об обещании пересмотреть систему зарплат работникам здравоохранения, многие из которых не только перерабатывают, но и получают «издевательски маленькие зарплаты».

В целом актуальные социально-экономические условия в Латвии, по признанию омбудсмена, остаются на мизерном уровне. «На днях в СМИ я видел цитату — «Покушать или оплатить жилье». С социально-экономической точки зрения Латвия не очень хороший пример, или даже плачевный пример», — заключил глава бюро.

Напомним, в Латвии на медицину выделяется менее 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии, последние 5−7 лет, существует нехватка медицинских специалистов. Всего в стране не хватает около 2 000 тысяч врачей. Общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы снизился на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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«Система здравоохранения в Латвии, доступна только состоятельным людям»

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Проблемы здравоохранения в Латвии
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