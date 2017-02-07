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Президент Молдавии «не сможет сопротивляться» расторжению соглашения с ЕС

Политика
Додон озвучил в Брюсселе пожелания, не подкрепленные рычагами власти

Кишинёв, 7 февраля 2017, 18:42 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон в ходе официального визита в Брюссель встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, дискуссии прошли «конструктивно», и на них обсуждались «различные вопросы, представляющие взаимный интерес».

На пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Туском президент Молдавии заявил, что его позиция относительно Соглашения об ассоциации РМ с ЕС остается прежней: «Если парламентское большинство или народ выступят за расторжение соглашения, президент не может этому сопротивляться».

Додон добавил, что за два года с момента подписания соглашения об ассоциации жители Молдавии не почувствовали улучшения жизни, а уровень доверия населения к процессу «евроинтеграции» и реформам упал, в том числе потому, что Брюссель поддерживал в Кишиневе политиков и чиновников-коррупционеров.

Додон также сообщил, что выступил с инициативой проведения трехсторонних переговоров между Молдавией, Евросоюзом и РФ по вопросам торговли, выразив надежду, что они начнутся уже в этом году. Еще одной темой обсуждения, по его словам, стало молдавско-приднестровское урегулирование.

Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь заявил, что «сотрудничество Молдавии и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации и ЗСТ — в интересах Молдавии, процесса реформ и будущего страны».

ИА REGNUM напоминает, что это второй зарубежный визит Игоря Додона после вступления в должность президента. В середине января молдавский президент посетил Москву, где заявил о возможности денонсации соглашения об ассоциации с ЕС в случае победы Партии социалистов на будущих парламентских выборах.

Полномочия самого президента в Молдавии являются чисто представительскими и церемониальными, а реальная власть находится в руках лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который контролирует правительство и парламентское большинство и декларирует «проевропейский» курс.

Именно в компетенции правительства и парламента находятся практические вопросы реализации внешней политики, экономического и политического взаимодействия с ЕС и молдавско-приднестровского урегулирования.

При этом спикер парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип уже заявили, что блокируют любые попытки отмены соглашения об ассоциации с ЕС, выступают против переговоров в трехстороннем формате с Россией и ЕС о торговле и не разделяют взгляды Додона на урегулирование молдавско-приднестровского конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии Додон обсудит в Брюсселе обманутые надежды молдаван

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