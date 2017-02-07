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Первого вице-премьера Казахстана наградили орденом в Узбекистане

Политика
В числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан обозначил отношения с соседями

Ташкент, 7 февраля 2017, 18:23 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 7 февраля, подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом «Дустлик» (Дружба), сообщает МИД Узбекистана.

«Аскар Мамин награжден «за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.

Среди таких заслуг Мирзиёев отметил «личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального значения и создании международных транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе».

Напомним, Узбекистан, в числе главных приоритетов своей внешней политики, обозначил отношения с соседними странами. Об этом в конце января сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Узбекистана Джавлон Вахабов.На днях уже состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркмении. В рамках поездок были проведены встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов указанных регионов двух стран.

Ранее, 26 октября 2016 года, делегация Узбекистана совершила визит в Киргизию «с целью укрепления дружественных добрососедских отношений», в ответ на «визит дружбы» делегации Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым, которая 1 октября посетила Андижанскую область Узбекистана.

В конце декабря 2016 года Таджикистан и Узбекистан подписали документ о возобновлении авиасообщения, которое было прекращено с 1992 года, протоколы о взаимных поставках продукции и о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки.

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