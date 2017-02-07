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Оппозиция в версию Главной прокуратуры Грузии не верит

Политика
Бывшие и нынешние соратники Саакашвили считают, что дело о давлении на судей «шито белыми нитками»

Тбилиси, 7 февраля 2017, 18:01 — REGNUM  «Дело о так называемом давлении на судей, которое якобы оказывали находящиеся на Украине бывшие высокопоставленные грузинские чиновники, шито белыми нитками», — заявил сегодня, 7 февраля, журналистам один из лидеров Национального движения Грузии Ника Мелия. По его оценке, прокуратура Грузии сегодняшним своим сообщением удивила даже Службу госбезопасности Грузии и доказала ее несостоятельность.

«Все это сделано настолько унизительно, грубо и непрофессионально, что даже ребенок не верит в то, что якобы Давид Сакварелидзе из Киева пишет благодарственные письма судьям, и их доставляют им прямо на дом в материальном виде», — заявил Мелия.

Он считает, что в эти сказки не верят даже депутаты парламента от «Грузинской мечты». Аналогичного мнения в фабрикации этих писем придерживаются и уже бывшие соратники «Национального движения», ныне члены партии «Европейская Грузия».

«Это продолжение того театра абсурда, который нам показывают в последние дни», — заявил «Рустави-2» представитель «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

Ранее прокуратура обнародовала письма и краткие текстовые сообщения, якобы полученные ведущими в Верховном суде дело телекомпании «Рустави-2» судьями от некоего бывшего чиновника Давида Сакварелидзе с Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьи Верховного суда Грузии получали указания с Украины

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