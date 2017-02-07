Вторник, 07 Февраля 2017 года
18:51:49 МСК

Министром финансов Ингушетии стал вице-премьер Орловской области

Политика
В Ингушетии продолжает формироваться кабинет министров

Магас, 7 февраля 2017, 17:59 — REGNUM  В Ингушетии назначен на должность министра финансов Бекхан Оздоев. Указ о назначении подписан главой республики Юнус-Беком Евкуровым, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе главы региона. Ранее обязанности главы Минфина исполнял Руслан Цечоев.

У нового министра финансов уже есть опыт работы в правительствах Ингушетии и Орловской области. В 2011—2013 годы Оздоев был вице-премьером Ингушетии, а с февраля 2015 года по настоящее время он работал вице-премьером в кабинете министров Орловской области.

Приоритетными задачами, которыми предстоит заниматься новому руководителю Минфина, Евкуров назвал увеличение доходной части региональной казны и решение проблем дефицита бюджета.

О Бекхане Оздоеве известно, что ему 44 года, он уроженец станицы Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии. Имеет три высших образования: окончил Высшую Академию налоговой полиции, Российскую Академию правосудия и Академию государственной службы.

В разные годы работал заместителем начальника Управления судебного департамента города Москвы, вице-премьером Ингушетии, первым заместителем председателя правительства Ингушетии, помощником-советником главы Ингушетии, постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте РФ — заместителем председателя правительства Ингушетии.

Последние два года Оздоев совмещал должности зампредседателя правительства Орловской области и руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Станислав СтремидловскийТрамп и папа Франциск могут встретиться в Италии. Будет ли Путин третьим?
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное