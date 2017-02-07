Министром финансов Ингушетии стал вице-премьер Орловской области

Магас, , 17:59 — REGNUM В Ингушетии назначен на должность министра финансов Бекхан Оздоев. Указ о назначении подписан главой республики Юнус-Беком Евкуровым, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе главы региона. Ранее обязанности главы Минфина исполнял Руслан Цечоев.

У нового министра финансов уже есть опыт работы в правительствах Ингушетии и Орловской области. В 2011—2013 годы Оздоев был вице-премьером Ингушетии, а с февраля 2015 года по настоящее время он работал вице-премьером в кабинете министров Орловской области.

Приоритетными задачами, которыми предстоит заниматься новому руководителю Минфина, Евкуров назвал увеличение доходной части региональной казны и решение проблем дефицита бюджета.

О Бекхане Оздоеве известно, что ему 44 года, он уроженец станицы Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии. Имеет три высших образования: окончил Высшую Академию налоговой полиции, Российскую Академию правосудия и Академию государственной службы.

В разные годы работал заместителем начальника Управления судебного департамента города Москвы, вице-премьером Ингушетии, первым заместителем председателя правительства Ингушетии, помощником-советником главы Ингушетии, постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте РФ — заместителем председателя правительства Ингушетии.

Последние два года Оздоев совмещал должности зампредседателя правительства Орловской области и руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ.