Губернаторская ротация: ставка на «технократов»

Уфа, , 17:57 — REGNUM Ротация внутри губернаторского корпуса и замена неэффективных глав регионов — тренд внутренней политики Кремля, который имеет мобилизационный эффект. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя досрочные отставки губернаторов в Пермском крае и Бурятии.

«Разговоры об отставках губернаторов и глав регионов активно шли еще в ноябре-декабре 2016 года, но тогда было ясно, что у замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко элементарно не было достаточного времени для того, чтобы инициировать ротацию. Теперь же нет сомнения в том, что это именно тренд внутренней политики, предполагающий ротацию и замену неэффективных губернаторов. По-прежнему считаю, что этот тренд имеет мобилизационный эффект», — отметил Михайличенко.

По мнению политолога, разговоры о вероятных отставках заставят большинство глав и губернаторов активизировать свою деятельность внутри регионов. «В то же время, отставки губернатора Пермского края и главы Бурятии — это далеко не единственные изменения, которые нас ожидают в ближайшие полгода, — отметил эксперт. — Полагаю, обоим руководителям была дана возможность «почётной капитуляции», однако также не менее очевидно, что их деятельность была критично оценена в Москве».

В преддверии выборов президента Кремль предписывает губернаторам и главам избегать внутриэлитных конфликтов и ставит задачу не допускать негативных информационных поводов. При этом далеко не все руководители субъектов федерации справляются с этой задачей, отметил политолог.

«Очевидные проблемы есть в Саратовской и Самарской областях, в Карелии и Чувашии. К проблемным губернаторам можно отнести руководителя Томской области Сергея Жвачкина, главу Мордовии Владимира Волкова, а также Сергея Митина из Новгородской области и ряда других, — отметил Михайличенко. — Это не означает, что именно они в ближайшее время покинут свои посты, но ротация, безусловно, будет. Причин для ротации множества: от экстраординарной замены неэффективных до постепенного омоложения и формирования нового поколения политиков. Очень интересно будет посмотреть насколько проявят себя инициированные Кириенко назначенцы — «технократы». Предыдущие назначения в губернаторский корпус были сделаны с акцентом на «силовиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля досрочно ушёл в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 7 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Исполняющими обязанности указом президента РФ назначены «технократы» 37-летний Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики Москвы, и 40-летний Алексей Цыденов, занимавший должность заместителя министра транспорта России.