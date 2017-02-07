Судьи Верховного суда Грузии получали указания с Украины

Тбилиси, , 17:45 — REGNUM Судьи Верховного суда Грузии Бессарион Алавидзе и Паата Катамадзе, которые ведут дело по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2», получали письма и краткие текстовые сообщения на свои мобильные телефоны с Украины. Эту информацию сегодня, 7 февраля, огласила представитель Главной прокуратуры Грузии.

Ранее судьи сообщили о давлении, которому они подвергаются со стороны отдельных политиков, а председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе подтвердила, что Катамадзе и Алавидзе поставили ее в известность об оказанном на них давлении. Она также сообщила, что дело по данному факту передано в прокуратуру.

По информации прокуратуры, расследование фактов возможного вмешательства в деятельность судей началось 14 января на основе письменных заявлений Алавидзе и Катамадзе и обращения председателя Верховного суда.

Из этих заявлений прокуратура установила, что судьи получили на свои домашние адреса письменные обращения от имени чиновника бывшего правительства Грузии Д. Сакварелидзе, а также краткие текстовые сообщения на свои мобильные телефоны.

7 февраля прокуратура решила обнародовать некоторые документы, в том числе письма, полученные судьями от Сакварелидзе, в которых этот «бывший чиновник» хвалит судей за правильное ведение дела и в случае его успешного завершения, после своего возвращения к власти, обещает им «высшую должностную карьеру».

«Вы встанете во главе юридического направления сразу же после нашего возвращения, и эта позиция пересмотру не подлежит. Сейчас я понимаю, что на таких, как вы, надежных людях, должен был стоять суд. Так и продолжайте. Сейчас главное: Миша ценит вашу такую преданность, и думаю, что уже необходимо эту тему изнутри «искусственно взорвать», и по согласованию с ним хочу попросить вас о следующем: постарайтесь устроить скандал из любого, даже самого незначительного вопроса, не имеет значения, убедительным будет он или нет. Лучше выступить публично и открыто сказать, что вам приходится работать под невиданным давлением, что вам угрожают, терроризируют, следят, и говорите, что хотите. А остальное уже знает Ника. Он такой черный пиар развернет, что это дело окончательно провалится», — пишет судьям некий Д.Сакварелидзе.

Прокуратура не уточняет, тот ли это Давид Сакварелидзе, который был заместителем генпрокурора на Украине, но сообщает, что и письма были написаны чиновником бывшего правительства с Украины, и сообщения приходили с украинского номера телефона.

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