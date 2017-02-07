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Глава Литвы объявила, что батальон НАТО прибыл для защиты от Калининграда

Политика
А министр обороны Германии вспомнила о нацистах
Флаг НАТО
Julo
Флаг НАТО

Вильнюс, 7 февраля 2017, 17:38 — REGNUM  В Учебном полку имени Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла в Рукле сегодня, 7 февраля, состоялась церемония приветствия прибывших в Литву военнослужащих батальонной боевой группы усиленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence), сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте приветствовала военных, а также провела встречу с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. В церемонии также участвовали военнослужащие из США, Бельгии и Чехии. Приветствуя военнослужащих из Германии и других стран-союзников, Грибаускайте подчеркнула, что «сегодня сделан исторический шаг — войска усиленного передового присутствия НАТО демонстрируют в Литве решительную солидарность членов Альянса и содействуют обеспечению безопасности жителей Литвы и всего региона».

«Сегодня мы можем сказать, что у нас в регионе теперь есть звено, способное дать отпор в нужном месте в нужное время. Поскольку, мы видели концентрацию военных сил в Калининградской области у наших границ, включая дислокацию тактических вооружений. Эта угроза для всех вокруг и для Европы. Наконец, проводимые у границы учения также несут возможные провокации. Агрессия на Украине показала, что мир и защита — звенья одной цепи», — сказала Грибаускайте.

Фон дер Ляйен в своей речи вспомнила Гитлера и Сталина: «Однажды Литва уже пострадала от агрессии сталинского и нацистского режимов. Никогда больше вы не останетесь в одиночку. Будущее этого народа защищено самым большим военным альянсом нашего времени».

Решение о размещении 4 батальонов в государствах Прибалтики и Польше было принято Варшавским саммитом НАТО в июле 2016 года «в ответ на военную угрозу со стороны России». «Это одна из принятых Альянсом мер сдерживания, цель которой — предотвращение любой возможной агрессии», — поясняет канцелярия Грибаускайте. Ответственность за командование батальоном НАТО в Литве взяла на себя Германия.

Президент поблагодарила министра обороны Урсулу фон дер Ляйен за «исключительную роль Германии и лидерство в деле обеспечения безопасности Литвы, региона и Европы в целом». Местом постоянной дислокации батальона войск усиленного передового присутствия НАТО будет Рукла, где расположен Учебный полк имени Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Батальон будет включен в состав бригады ВС Литвы «Железный волк». Нести службу в Литве будут 650 военнослужащих Бундесвера. К немецким военным уже присоединились 100 бельгийских военнослужащих, а к июлю еще прибудут 250 военнослужащих из Нидерландов, 200 — из Норвегии и 30 — из Люксембурга.

В 2018 году к батальону присоединятся французские и хорватские военнослужащие. Аналогичные батальоны будут сформированы и в других государствах региона. В Польшу батальон прибудет в марте, в Эстонию — апреле, в Латвию — июне. Осуществлять командование соответственно будут США, Великобритания и Канада. В Польше на двусторонней основе также дислоцированы четыре тысячи американских военнослужащих и военная техника, которые в порядке ротации будут размещены в Балтийских странах.

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Милитаризация Прибалтики
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