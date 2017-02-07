Литовские инструкторы отправились в Ирак

Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Группа инструкторов Литовской армии сегодня, 7 февраля, начинает службу в Ираке в операции «Врожденная решимость», которой руководят США, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Группа из шести литовских инструкторов будет причислена к контингенту датских военнослужащих, в котором также служат военнослужащие Латвии и Эстонии.

Литовские инструкторы вместе с союзниками будут тренировать военных сухопутных войск Ирака, организовывать их военную подготовку и обучение, гарантировать безопасность в месте обучения. Как и во время проведения других операций, литовские военнослужащие в Ираке не будут выполнять боевые задания. Перед отбытием в район операции в Ираке они почти полгода участвовали в различных курсах, тренировались в Литве и Дании.

Литовские военные отправляются на международную операцию согласно постановлению Сейма Литвы от 29 июня 2016 года, в котором предусмотрено на операцию «Врожденная решимость», которой руководят США, отправить до 30 военных и госслужащих.

Международная операция в Ираке будет седьмой операцией, в которой участвует Литва. На данный момент более 30 военных участвуют в шести международных операциях НАТО, ЕС и ООН. 6 военнослужащих участвуют в операциях ЕС: в учебной миссии на Мали — 2 военнослужащих, в военной операции «София» в южной центральной части Средиземноморского региона — 3 военнослужащих, в военной морской операции Atalanta — 1 военнослужащий. В операции НАТО в Афганистане «Твердая поддержка» — 21 военнослужащий, в миссии НАТО в Косово — 1 военнослужащий. 4 литовских военнослужащих участвуют в миссии подержания мира «Минусма» на Мали.