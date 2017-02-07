Вторник, 07 Февраля 2017 года
18:51:07 МСК

Литовские инструкторы отправились в Ирак

Политика
Где будут обучать местных солдат борьбе с террористами

Вильнюс, 7 февраля 2017, 17:35 — REGNUM  Группа инструкторов Литовской армии сегодня, 7 февраля, начинает службу в Ираке в операции «Врожденная решимость», которой руководят США, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Группа из шести литовских инструкторов будет причислена к контингенту датских военнослужащих, в котором также служат военнослужащие Латвии и Эстонии.

Литовские инструкторы вместе с союзниками будут тренировать военных сухопутных войск Ирака, организовывать их военную подготовку и обучение, гарантировать безопасность в месте обучения. Как и во время проведения других операций, литовские военнослужащие в Ираке не будут выполнять боевые задания. Перед отбытием в район операции в Ираке они почти полгода участвовали в различных курсах, тренировались в Литве и Дании.

Литовские военные отправляются на международную операцию согласно постановлению Сейма Литвы от 29 июня 2016 года, в котором предусмотрено на операцию «Врожденная решимость», которой руководят США, отправить до 30 военных и госслужащих.

Международная операция в Ираке будет седьмой операцией, в которой участвует Литва. На данный момент более 30 военных участвуют в шести международных операциях НАТО, ЕС и ООН. 6 военнослужащих участвуют в операциях ЕС: в учебной миссии на Мали — 2 военнослужащих, в военной операции «София» в южной центральной части Средиземноморского региона — 3 военнослужащих, в военной морской операции Atalanta — 1 военнослужащий. В операции НАТО в Афганистане «Твердая поддержка» — 21 военнослужащий, в миссии НАТО в Косово — 1 военнослужащий. 4 литовских военнослужащих участвуют в миссии подержания мира «Минусма» на Мали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Станислав СтремидловскийТрамп и папа Франциск могут встретиться в Италии. Будет ли Путин третьим?
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное