В Латвии собирают подписи за ограничение повторного избрания депутатов

Рига, , 17:33 — REGNUM На латвийском портале общественных инициатив Manabalss. lv начат сбор подписей за то, чтобы ограничить возможность депутатов повторно стартовать на выборах в Сейм или самоуправления, сообщает портал Rus.delfi.lv. Автором инициативы указана Гунита Упите.

Инициаторы законопроекта отмечают, что необходимо поменять ситуацию, когда у выбранных депутатов нет ограничений по выдвижению в кандидаты на выборах. Сейчас депутатам в случае роспуска Сейма выплачиваются компенсации, а при повторных выборах им не запрещается вновь выставлять свои кандидатуры.

«В 2011 году был распущен 10-й Сейм. В 11-й Сейм вновь были избраны 67 депутатов из распущенного парламента, а в составе 12-го Сейма оказалось 50 таких депутатов», —заявила автор инициативы Гунита Упите.

По ее словам, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем, предлагается ввести ограничения для депутатов Сеймов, распущенных досрочно. Упите считает, что если депутат потерял доверие у избирателей, поскольку плохо выполнял свои рабочие обязанности, то он не может быть кандидатом на следующих выборах в самоуправления или в Сейм.

Напомним, для дальнейшего рассмотрения инициативы в Сейме необходимо собрать 10 тысяч подписей.