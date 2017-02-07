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Литва продолжает жаловаться в Брюссель на Белорусскую АЭС

Политика
И заверяет европейских чиновников, что станция – «небезопасная»

Вильнюс, 7 февраля 2017, 17:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Брюсселе встретился с первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, на встрече шла речь о ядерной безопасности по соседству с ЕС и будущем союза, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в МИД Литвы.

«Призывы Литвы, чтобы Белоруссия доказала безопасность места строительства Белорусской АЭС, остаются без ответа», — сказал министр. По словам Линкявичюса, новое предложение Еврокомиссии по дизайну рынка электроэнергии приветствуется, но важно, чтобы на рынке электроэнергии были гарантированы равные условия конкуренции для третьих стран, потому что разные стандарты охраны окружающей среды и государственной помощи могут создать нечестное конкурентоспособное преимущество перед производителями ЕС. «Наша общая цель — сильная и процветающая Европа. Мы должны сплотиться и вместе стремиться к намеченным целям», — говорил министр.

Линкявичюс вместе с Тиммермансом обсудил и другие актуальные для ЕС вопросы. Министр пригласил первого заместителя председателям Еврокомиссии посетить Литву.

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