Вторник, 07 Февраля 2017 года
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К берегам Литвы прибыл миноносец США

Политика
Визит засекретили и не анонсировали
Эскадренный миноносец ВМС США USS Hue City (CG-66)
Иллюстрация: U.S. Navy
Эскадренный миноносец ВМС США USS Hue City (CG-66)

Вильнюс, 7 февраля 2017, 17:28 — REGNUM  «Прибытие американского судна еще раз доказало крепкие связи США с союзниками по НАТО в стремлении гарантировать мир и стабильность в Балтийском регионе», — заявил начальник штаба Военно-морских сил Литвы командор Сваюнас Бандзявичюс, приветствуя командующего прибывшего в Клайпедский порт американского эскадренного миноносца USS Hue City (CG-66), морского капитана Даниэля Гиллена. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в Минобороны Литвы, 6−10 февраля Клайпедский порт с дружеским визитом посещает военное судно Военно-морского флота США USS Hue City (CG-66).

Во время визита в Клайпеде командующий судном и сопровождающая его делегация встретятся с мэром Клайпеды, руководством Военно-морских сил Литвы, примут участие в других официальных мероприятиях. Экипаж американского судна вместе с военными Военно-морских сил Литвы посетят военные корабли друг друга. 7 февраля экипаж судна посетит Клайпедский детский дом «Утро», где вместе с военными Военно-морских сил Литвы выполнят мелкие ремонтные работы детского дома, а также организуют спортивные и развлекательные мероприятия для воспитанников детского дома.

USS Hue City (CG-66) — это эскадренный миноносец класса Ticonderoga. Судно названо в честь битвы, которая прошла во время Вьетнамской войны. О визите судна, как это обычно принято в Литве, на этот раз заранее не сообщалось. Журналисты получили оповещение о визите за некоторое время с пометкой о неразглашении.

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