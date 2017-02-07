«Россия обязана прекратить эскалацию конфликта в Восточной Украине»

Брюссель, , 17:26 — REGNUM Ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности на Украине, где возобновились столкновения между украинскими силами и пророссийскими повстанцами, в понедельник после обеда была рассмотрена в подкомитете безопасности и обороны Европарламента, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в пресс-службе Европарламента.

В дискуссии участвовала заместитель премьера Украины по вопросу евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Выступавшие с речью европарламентарии призывали Россию «прекратить эскалацию конфликта и придерживаться Минских соглашений, а пока это не будет сделано — сохранить санкции ЕС». «Россия и ее ставленники в Восточной Украине по-прежнему нарушают перемирие», — отметила Климпуш-Цинцадзе, добавив, что из-за этого в Авдеевке недавно погибли 15 украинских военных и три мирных жителя, множество людей получило ранения. Она обратила внимание на то, что «поддерживаемые Россией сепаратисты использовали танки и тяжелую артиллерию, хотя Минские соглашения это запрещают». Авдеевка также оказалась на пороге гуманитарного кризиса, потому что из-за боев была нарушена поставка электричества и теплоэнергии.

Представительница Украины утверждала, что для того, чтобы прекратить эскалацию конфликта, «важно сохранить долгосрочное перемирие, вывести российские подразделения из Восточной Украины и гарантировать, чтобы ОБСЕ могла эффективно наблюдать за частью границы России и Украины длиной 409 км, которую Украина сейчас не контролирует». По словам Климпуш-Цинцадзе, это позволило бы остановить «движение боеприпасов, военных и наемников в Восточную Украину».

Выступавшие с речью члены подкомитета безопасности и обороны выразили беспокойство в связи с ухудшающимся положением в Восточной Украине. Многие были уверены, что «Россия подобными действиями проверяет новую администрацию США». Некоторые ораторы призывали ЕС активнее работать в Восточной Украине и обсудить возможность отправить туда миссию общей политики безопасности и обороны ЕС. Такое предложение одобрил избранный в Литве европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс (Альянс либералов и демократов), предложив «перейти от наблюдения к предотвращению» и сделать все, чтобы не начался еще один замороженный конфликт.

Другие европарламентарии призывали выполнить обещание ЕС и предоставить гражданам Украины безвизовый режим, потому что «Украина соответствует всем критериям». Большинство членов подкомитета безопасности и обороны поддержали предложение рассмотреть этот вопрос на ближайшей пленарной сессии Европарламента, которая запланирована на 13−16 февраля в Страсбурге, и проголосовать по поводу соответствующей резолюции.