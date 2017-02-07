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ООН призывает платить пенсии Донбассу. Киев ставит дополнительные условия

Политика
Пенсионеры Донбасса получат свои деньги, только переехав на территорию, подконтрольную Киеву

Киев, 7 февраля 2017, 17:25 — REGNUM  Пенсии жителям ДНР и ЛНР будут выплачиваться при выполнении определённых условий, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко в ответ на требование ООН выплатить долги по пенсиям всем жителям Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Интересно, что Павел Розенко обусловил выплаты пенсий донецким и луганским пенсионерам выполнением других пунктов Минских соглашений.

Напомним, погашение задолженностей Киева по социальным выплатам жителям ДНР и ЛНР является одним из пунктов Минских соглашений, исполнение которого не привязано ни к одному из прочих пунктов документа.

Кроме того, Розенко предложил донецким пенсионерам получить свои деньги, переехав на территорию, подконтрольную Киеву. О существовании платежных систем и кредитных карт вице-премьер Украины предпочел забыть.

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