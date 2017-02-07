Президент Грузии обеспокоен плебисцитом и выборами в Цхинвали

«Никакое действие, которое предусматривает свободное волеизъявление населения, не может быть осуществлено на оккупированной другим государством территории»

Тбилиси, , 17:18 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен планами властей Южной Осетии по проведению 9 апреля президентских выборов и так называемого плебисцита и призывает Россию к реальным шагам по «деоккупации» грузинских территорий и выполнению своих международных обязательств. Об этом говорится в специальном заявлении президента, распространенном его пресс-службой.

«Плебисцит, выборы или любые другие действия, которые предусматривают свободное волеизъявление населения, не могут быть осуществлены на территории, оккупированной другим государством, с которой изгнано большинство коренного населения, где была проведена этническая чистка, и где сегодня единственной силой, эффективно контролирующей ситуацию на месте, является Российская Федерация», — говорится в заявлении.

По словам Георгия Маргвелашвили, любые попытки изменить наименование «оккупированного региона» Грузии без согласия центрального правительства страны является попыткой нарушения суверенитета и территориальной целостности и очередным шагом к аннексии «оккупированных территорий».

Вместе с Россией президент обращается и к мировому сообществу и просит его противостоять попыткам посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии в виде выборов или плебисцита.

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