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Тайвань планирует строительство 66 учебно-тренировочных самолетов

Политика
Первый полет нового учебно-тренировочного самолета запланирован на 2020 год

Тайбэй, 7 февраля 2017, 17:16 — REGNUM  Власти Тайваня запланировали строительство 66 реактивных учебно-тренировочных самолетов, первый полет должен состояться в 2020 году, сообщает 7 февраля Reuters.

Представители Чжуншаньского института науки и технологии заявили, что ВВС Китайской Республики получат 66 самолетов к 2026 году.

«Более $2 млрд инвестиций в строительство перспективных реактивных учебно-тренировочных самолетов не только закладывают основу для развития будущего боевого потенциала наших ВВС, но и позволят продолжить развитие нашей аэрокосмической промышленности», — заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Напомним, на данный момент ВВС Тайваня состоят в основном из многоцелевых сверхзвуковых истребителей отечественного производства AIDC F-CK-1 «Цзинго», французских истребителей Dassault Mirage и американских F-16.

Новые учебно-тренировочные самолеты смогут также выполнять функции легких штурмовиков, однако власти Тайваня подчеркивают, что новые самолеты будут использоваться исключительно для подготовки пилотов.

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