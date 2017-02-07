Госдуме предложили расширить понятие муниципальной услуги

Москва, , 17:14 — REGNUM Понятие муниципальной услуги предлагается расширить за счет включения в нее ряда полномочий, которые осуществляются органами местного самоуправления (МСУ) по запросу граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Самарской области.

Сейчас под муниципальной услугой, предоставляемой органом МСУ, является деятельность по реализации функций органа МСУ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его полномочий в соответствии с законом и уставами муниципальных образований, отмечают авторы законопроекта.

Между тем, согласно законодательству, органы МСУ городского, сельского поселения имеют право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Речь идет о таких вопросах, как создание музеев поселения, совершение нотариальных действий в случае отсутствия в поселении нотариуса, создание муниципальной пожарной охраны, предоставление в социальный найм жилых помещений из муниципального фонда и так далее. Такая деятельность не считается муниципальной услугой.«В связи с этим у органов местного самоуправления возникают затруднения при решении вопроса об организации предоставления услуг населению в рамках осуществления органами местного самоуправления полномочий, не относящихся к вопросам местного значения и переданным государственным полномочиям, включая предоставление мер социальной поддержки гражданам. В частности, отмечаются трудности с утверждением административных регламентов», — указывают самарские депутаты.

Законопроектом предлагается устранить правовую коллизию и признать муниципальной услугой реализацию полномочий, не относящихся к вопросам местного значения и переданным на уровень МСУ властями регионального уровня.