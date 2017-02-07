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МИД Польши: нет основания для отмены санкций против России

Политика
Русофобия польских властей не знает границ
Флаг Польши
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM
Флаг Польши

Варшава, 7 февраля 2017, 17:05 — REGNUM  Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что ни в самой Польше, ни на уровне Европейского союза вопрос о снятии антироссийских санкций не обсуждается. Об этом глава польского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 7 февраля, в интервью «Польскому радио».

«Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет», — сказал глава МИД Польши.

Напомним, 6 февраля еврокомиссар по вопросам европейской политики Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены антироссийских санкций нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции были введены США и Европейским союзом после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России.

Возвращение Крыма Запад назвал «аннексией», хотя был проведен референдум, и все демократические процедуры были соблюдены. Одной из сторон гражданской войны на Украине Запад также считает Россию, хотя никаких реальных тому доказательств нет.

Определённое смятение в Европейском союзе вызвала победа на выборах президента США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что налаживание российско-американских отношений было бы выгодно Америке. Однако дальше слов Трамп пока не пошел.

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