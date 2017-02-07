Бывший мэр Душанбе лишился депутатского мандата

Душанбе, , 16:55 — REGNUM Досрочно прекращены депутатские полномочия экс-мэра таджикской столицы Махмадсаида Убайдуллоева и руководителя администрации мэра Душанбе Фируза Улмасова. Такое решение было принято на внеочередной девятой сессии столичного парламента на основании поданных ими заявлений о сложении с себя полномочий депутатов городского собрания народных депутатов сегодня, 7 февраля.

Выборы на место двух выбывших депутатов решено провести 2 апреля 2017 года. В связи с этим образована городская комиссия из 9 человек.

Напомним, Махамадсаид Убайдуллоев руководил столицей Таджикистана на протяжении последних 20 лет, также 17 лет он является председателем Верхней палаты парламента, считаясь одним из самых влиятельных политиков Таджикистана и верным соратником Эмомали Рахмона. Однако 12 января 2017 года указом президента страны на его место был назначен старший сын таджикского лидера Рустам Эмомали. Уже спустя неделю новый мэр обратился в возглавляемое им прежде антикоррупционное ведомство с просьбой о проверке деятельности мэрии при прежнем руководстве на предмет присвоения бюджетных средств.

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