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Ярославский облизбирком возглавит московский политтехнолог?

Политика
Кандидатом на пост председателя региональной Избирательной комиссии рассматривается электоральный юрист Олег Захаров
Олег Захаров
Иллюстрация: Фото со страницы в Facebook
Олег Захаров

Ярославль, 7 февраля 2017, 16:52 — REGNUM  На пост председателя Избирательной комиссии Ярославской области может быть рекомендован московский политтехнолог, электоральный юрист Олег Захаров. Об этом сообщает источник ИА REGNUM. Официально эту информацию в Центральной избирательной комиссии РФ пока не подтверждают.

Олег Захаров — достаточно известный человек в сфере политических технологий. Он проживает в Москве, закончил Брянский Государственный Университет. С 2000 года работает электоральным юристом, работал во многих регионах России, на Украине. В том числе участвовал в организации референдума по присоеденению Крыма к России. По информации сайта politprofischool.com, его специализация — «отказ в регистрации, отмена регистрации кандидатов, списков кандидатов от партий, юридический прессинг оппонентов».

Олег Захаров является Членом Правления Ассоциации юристов в области конституционного и избирательного права, Российской Ассоциации политических консультантов. Кандидат политических наук. В 2014 году награжден Благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в работе по укреплению дружбы народов.

Перед избранием на пост главы ярославского облизбиркома Захарову необходимо пройти длинный путь. Сперва его кандидатура должна быть предложена в состав облизбиркома ЦИК РФ или областной комиссией, потом — утверждена главой Ярославской области Дмитрием Мироновым, а затем Центризибрком должен выдвинуть его кандидатуру на пост председателя. Окончательное решение останется за членами Избирательной комиссии Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Давление на избирательную систему Ярославской области недопустимо: письмо

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