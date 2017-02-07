Украинские силовики разгоняют активистов, блокирующих торговлю с ДНР и ЛНР

В Донбассе украинские силовики 14 дней не могут разогнать активистов, пытающихся блокировать торговлю с ДНР и ЛНР

Киев, , 16:47 — REGNUM С 25 января 2017 года в Донбассе так называемые «ветераны АТО» и активисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР. Примечательно, что «блокадников» активно поддерживают внефракционные народные депутаты Рады Владимир Парасюк, Семен Семенченко и вся парламентская фракция «Самопомощь», передает ИА REGNUM.

Так, в январе-феврале «активисты» блокировали автотрассу возле г. Часов Яр Бахмутского района (Донетчина, под контролем ВСУ), железнодорожные участки «Луганск-Попасная» и «Горловка-Бахмут». Из-за этого на Украину прекратились поставки антрацитового угля и металла.

В свою очередь, 7 февраля депутат Парасюк анонсировал закрытие в Донбассе еще одного важного ж/д узла. «Сейчас избирается следующая позиция для блокировки. В ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветвь ж/д Донецкой, может на Луганщине», — заявил депутат.

При этом он продолжает настаивать, что 4 февраля не бил полицейского на месте ж/д блокады в Бахмуте. «Никто никого не бил, не трогал, не наносил удары. Я потом узнал, что он попал в больницу. Я поехал, взял бананы, мандарины, и подумал, что навещу бедного человека, ушиб грудной клетки через бронежилет, гипертонический криз, подумал, что человеку надо витаминов. Взял 10 человек, думал, завезем ему по банану, приехал, а его на месте нет. Это не так смешно, как страшно», — считает Парасюк.

В то же время народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев отметил, что на участников блокады торговли с ДНР и ЛНР совершено нападение. Он призвал Верховную Раду принять закон, который полностью запретит торговлю с республиками Донбасса.

«Мы просим комитет по правоохранительной деятельности уже завтра во главе с Андреем Кожемякиным собрать специальное заседание и рассмотреть это нападение, рассмотреть личную ответственность донецкого, севастопольского генерала Аброськина, рассмотреть ответственность министра внутренних дел, без которого такие операции не должны быть возможными. Мы просим весь украинский парламент сделать свою работу: принять закон, который сделает эту торговлю на крови незаконной», — считает Соболев.

Ранее, 4 февраля, на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из них обнаружили карабин СКС. По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из нардепутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу. Позже появилась информация, что участником конфликта был Парасюк.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железнодорожный участок «Луганск-Попасная». В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. 26 января протестующие также заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области.

Как сообщало ИА REGNUM 4 февраля Славянская ТЭС (г. Славянск, Донетчина) из-за блокады железнодорожных перевозок вынужденно перешла на аварийный режим работы. На предприятии уверяют, если не возобновятся поставки угля с временно не контролируемых Киевом территорий Донбасса, запасы топлива завершатся уже через несколько недель. Энергетики утверждают, в экономном режиме топлива хватит только до конца февраля.

«2 февраля в час ночи был отключен от сети блок 800. Станция перешла работать на старую очередь — это аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. После окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города», — рассказал руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный.