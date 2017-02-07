На Украине Рада объявила бойкот германскому послу

Киев, , 16:46 — REGNUM Коалиционное большинство в Верховной раде Украины объявило бойкот послу Германии в этой стране. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают украинские СМИ.

Фракция «Блока Петра Порошенко» (БПП) и «Народный фронт» (НФ), которые вместе составляют правящую коалицию с символическим названием «Европейский выбор», объявили бойкот послу Германии на Украине Эрнсту Райхелю.

«Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы в Донбассе можно провести и в присутствии российских войск», — сказала депутат Рады Анна Гопко.

Скандал разгорелся накануне, 6 февраля. Посол Германии на Украине Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ неосторожно заявил, что выборы на территории народных республик Донбасса вполне могут быть проведены при нынешней ситуации, до вывода с их территории мифических «российских войск». Райхель подчеркнул, что даже наблюдатели ОБСЕ так и не смогли найти в Донбассе российские войска.

Кроме того, Райхель позволил себе вежливо намекнуть, что Киев не выполняет политическую часть Минских соглашений.

Подобные заявления из уст германского посла стали настоящим шоком для украинских властей. Ранее Берлин всецело поддерживал Киев и готов был твердить до посинения, что Минские соглашения должна выполнить Россия, чего она в принципе сделать не может.

Поскольку Киев ещё питает надежды на какую-нибудь экономическую помощь от Германии, да и цель на вступление в Евросоюз и НАТО никто пока не отменял, германского посла не выдворили из страны, а лишь объявили ему бойкот с трибуны Рады.

Депутат Гопко убеждена, что слова германского посла противоречат официальной позиции Германии и «усилиям канцлера Ангелы Меркель в урегулировании конфликта в Донбассе, а также минским договоренностям». Она требует, чтобы посол Германии был немедленно вызван в МИД Украины, где он обязан дать опровержение своих слов. «А министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом», — подчеркнула Гопко.